Terra amara/ Anticipazioni 31 maggio: Demir proibisce a Zuleyha di tornare in villa!

Terra amara, anticipazioni puntata 31 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 31 maggio, su Canale 5, ci dicono che tramite flashback scopriamo cos’è realmente successo a Zuleyha. Infatti Demir confessa a sua madre di non essere riuscito a ucciderla, nonostante fosse profondamente ferito per ciò che sua moglie aveva fatto, ma di averla solamente ferita alla testa con la sua pistola. E poi di aver sparato dei colpi a vuoto. Successivamente Demir l’ha lasciata nel bosco, priva di coscienza. Hunkar capisce quindi che la nuora è viva, ma quando lei e Sabahattin si alzano per andarla a cercare, lo Yaman junior minaccia loro di lasciar stare: per lui Zuleyha non esiste, e nessuno deve più pronunciare il suo nome.

Nel frattempo, la moglie di Demir si alza a fatica nel bosco e pian piano, pur essendo ferita, si incammina verso la villa. Dopo aver camminato tutta la notte, la giovane riesce a raggiungere la tenuta Yaman e si aggrappa al cancello nella speranza che qualcuno possa vederla. In quel momento appaiono anche Uzum e Adnan, che tornano a casa dopo aver passato la notte in una capanna presso il villaggio.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 31 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha, appena vede Adnan, corre verso di lui, ma Demir la anticipa. Con un gesto violento la costringe a restare fuori dal cancello e le proibisce di riavvicinarsi a suo figlio e a Leyla: adesso i bambini non sono più affar suo. Hunkar avverte Fekeli che Adnan e Uzum sono stati ritrovati, mentre Demir avvisa Fekeli che la tregua tra le due famiglie è finita, quindi proibisce alla madre di avere contatti con il suo ex amante. Zuleyha è ancora aggrappata al cancello e urla, inutilmente, al marito di aprirle perché vuole riabbracciare i suoi figli. La situazione è davvero drammatica…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il nastro di Mujgan viene visto da Hunkar e Demir che restano sconvolti nel vedere Yilmaz e Zuleyha incontrarsi di nascosto. Furioso, Demir trascina via sua moglie dalla villa, mentre Hunkar, insieme a Fekeli, si mette sulle loro tracce e teme per la vita di sua nuora. Il filmino di Mujgan viene visto anche da Sermin, che poi non esiterà a spettegolare con le donne del Circolo. Intanto, Zuleyha sta implorando Demir di ascoltarla: non lo ha tradito con Yilmaz, ma le sue preghiere sono vane. In quel momento si sentono dei colpi di pistola e si teme il peggio.

Gulten e Cetin devono rimandare il fidanzamento perché Adnan e Uzum sono scomparsi. Nessuno riesce a trovarli, e si teme un sequestro. Demir, tornato a casa dopo aver passato la notte con una prostituta, glissa le domande su Zuleyha, il cui destino resta un mistero. Almeno per ora. Infatti si scopre che la giovane è stata solo ferita dal marito, e lasciata priva di sensi nel bosco. Intanto si scopre che Adnan e Uzum non sono stati rapiti, ma si sono smarriti mentre raccoglievano dei fiori. Mujgan porta suo figlio in aeroporto e s’imbarca per Istanbul…











