Terra amara/ Anticipazioni 4 agosto 2023: Yilmaz rapisce Adnan, Zuleyha nel panico

Terra amara, anticipazioni puntata 4 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 4 agosto, su Canale 5, Saniye è angosciata: ha appena visto Yilmaz rapire il piccolo Adnan. Gaffur è agitato per quanto è accaduto perché convinto che la colpa sia di Gulten per il rapimento del bambino, ma la moglie giustifica sua nuora, spiegandogli cos’è davvero successo. Saniye è intenzionata a rivelare tutto a Demir, ma suo marito cerca di impedirglielo poiché teme che la sua famiglia ne paghi le conseguenze. Zuleyha è disperata perché suo figlio non si trova da nessuna parte e ha paura che Yilmaz non glielo riporterà mai, esattamente come aveva fatto Demir diverse volte. Ben presto, però, Yilmaz si renderà conto del grave gesto compiuto in un attimo di rabbia, e riporterà il figlio in tenuta Yaman.

Ciò scatena la furia di Demir, ma il suo rivale ci tiene a precisare di averlo fatto solo per non privare Zuleyha dell’affetto del bambino. Comunque sia, il comportamento di Yilmaz non sarà un caso isolato: il giovane dovrà anche affrontare l’indignazione di Zuleyha, che non sarà affatto contenta. La giovane è stanca dell’atteggiamento del suo innamorato, che stavolta si sta comportando peggio del marito, quando l’aveva privata dei suoi figli.

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz avrà un acceso confronto con Zuleyha, che non gliela farà passare liscia. La giovane non accetta più le continue discussioni con Demir sulla paternità del figlio. Per questo motivo, la ragazza prenderà una decisione molto drastica, ma per nulla sofferta: d’ora in poi, la sua storia con Yilmaz è un capitolo chiuso. Il suo ex fidanzato ha superato ogni limite. Per Yilmaz, i guai non finiranno qui. Una volta tornato a casa dovrà subire le ramanzine del padre Fekeli e le ire della moglie Mujgan, la quale è stanca di essere umiliata e messa in ridicolo davanti a tutta Cukurova…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Demir continuano a litigare per la paternità di Adnan, e Zuleyha è stanca di entrambi. Hunkar e Fekeli si incontrano e decidono di organizzare una cena per cercare di risolvere le loro faide familiari, ma ogni loro tentativo va in fumo. Behice ha trovato delle prove che potrebbero smascherare Fikret, quindi spiega a Mujgan come intende procedere per incastrarlo. Fikret salva Fekeli da un possibile agguato e poi cerca di raggiungere i malviventi. Demir indice una conferenza stampa in cui conferma che Adnan non è suo figlio, e che Yilmaz è quindi il padre naturale. Ciò avviene anche in presenza di quest’ultimo.

In uno scatto di rabbia, Yilmaz rapisce Adnan; solo Saniye lo vede, ma lo lascia andare, sentendosi poi in colpa. Demir accusa ingiustamente Gulten per la sparizione del bambino, nonostante Zuleyha e Hunkar prendano le sue difese.











