Terra amara/ Anticipazioni 4 luglio: l’amore impossibile tra Zuleyha e Yilmaz

Terra amara, anticipazioni prima puntata 4 luglio: l’amore impossibile tra Zuleyha e Yilmaz

Terra amara è la nuova soap turca di Canale5, al via da oggi 4 luglio. Le anticipazioni della prima puntata ci raccontano la storia d’amore impossibile tra la giovane sarta Zuleyha e il meccanico Yilmaz. Nella Istanbul degli anni ’70, lui vuole chiederle di sposarlo, ma lei è già promessa a un altro, Naci. Suo fratello Veli, giocatore d’azzardo, l’ha infatti venduta a lui per ripagare dei debiti di gioco. Con una trappola, Naci incontra Zuleyha e tenta di violentarla. Gulsum, la moglie di Veli, avvisa Yilmaz in tempo e lui è costretto a uccidere Naci per proteggerla. I due innamorati fuggono insieme ad Adana e qui iniziano i primi problemi.

Scesi dal treno, la coppia vuole iniziare una nuova vita insieme. Yilmaz quindi si mette in contatto col suo vecchio amico Gaffur, un commilitone che sta cercando braccianti per lavorare in campagna. Ma i due giovani mirano più in alto, e ben presto scatenano le invidie degli altri lavoratori che vedono in loro una minaccia.

Terra amara, la nuova soap turca: il cast, quante puntate sono

Terra amara, nuova soap turca di Canale5, è andata in onda per quattro stagioni dal 2018 al 2022 in patria. I protagonisti sono: Hilal Altınbilek nei panni di Züleyha Yaman; Sibel Taşçıoğlu è Şermin Yaman; Bülent Polat è Gaffur Taşkın; Aras Şenol è Çetin Ciğerci; Polen Emre è Fadik Kaya; Serpil Tamur è Azize Saraçoğlu; Yeliz Doğramacılar è Füsun; e Ömer Fethi Canpolat: nel ruolo di Yılmaz.

Terra amara è composta da un totale di 141 puntate, secondo il format turco (ogni puntata dura circa 2 ore). Come accaduto con altre soap turche come Daydreamer, anche questa verrà “tagliata” seguendo il format occidentale che prevede puntate più corte dalla durata di 45 minuti ciascuna, per un totale quindi di 420 puntate italiane.

