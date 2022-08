Terra amara/ Anticipazioni 5 agosto: Yilmaz e Demir, resa dei conti in un incendio…

Terra amara, anticipazioni puntata 5 agosto: resa dei conti tra Yilmaz e Demir…

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi 5 agosto svelano che tra Yilmaz e Demir è arrivata la resa dei conti. Prima Yilmaz svuota quasi totalmente il serbatoio della benzina della macchina di Demir; a quel punto l’auto si ferma e, non appena scende dell’auto, il rampollo viene aggredito da Yilmaz. Quest’ultimo lo conduce poi in un capanno e lo lega. Tra i due si accende una furiosa lite, dove Yilmaz alla fine appicca il fuoco con l’intento di bruciarlo vivo. Il rivale, però, riesce a salvarsi.

Intanto, il marito di Sermin le chiede il divorzio e lei sembra accettare senza troppe spiegazioni. Altrove, Yilmaz rivela a Fekeli di aver preso in prestito la sua pistola e gli annuncia che vuole partire, ma quest’ultimo cerca di convincerlo a restare confessandogli di conoscere molto bene la famiglia Yaman…

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz scopre Zuleyha con un bambino

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Veli giunge in tenuta e si finge cugino di Zuleyha. In realtà, l’uomo è giunto lì per un motivo ben preciso: vuole tutti i suoi gioielli ed è disposto a minacciare la ragazza se non lo farà. Avvisato da Hunkar, Demir caccia Veli e gli assicura che lo farà fuori se proverà di nuovo ad avvicinarsi alla sua famiglia. Alla villa, poi Hunkar scopre che il matrimonio di Gulten è stato annullato e si infuria perché nessuno l’ha informata.

Intanto, Yilmaz si risveglia dopo alcuni giorni di febbre alta a casa di Fekeli e vede casualmente sul giornale la foto di Zuleyha con il clan Yaman. Sconvolto, l’uomo si reca alla tenuta per chiederle spiegazioni e si imbatte in Nazire, che gli racconta di come sia stato Demir a incendiare le baracche. Yilmaz è furioso, e impugnando una pistola, è intenzionato a uccidere Demir. Tuttavia, viene fermato quando vede Zuleyha con in braccio un bambino…

