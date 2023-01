Terra amara/ Anticipazioni 5 gennaio: Zuleyha di nuovo in fuga e Demir lo scopre!

Terra amara, anticipazioni puntata 5 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 5 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Yilmaz vuole fare sul serio con Mujgan ed è intenzionato a chiedere ufficialmente la sua mano. Così lui e Fekeli vanno a casa della dottoressa per conoscere la madre Sevil. Tuttavia, quest’ultima, seppur inizialmente aveva approvato la loro relazione, è rimasta ancora spaventata dalla sparatoria cui ha assistito perciò non vuole che la figlia sposi un criminale. Mujgan, però, dichiara tutto il suo amore per Yilmaz ed è decisa ad andare contro il volere di sua madre per di sposare l’uomo che ama. Delusa da sua figlia, Sevil lascia in fretta la casa, contrariata dalla sua reazione al rapporto con Yilmaz. Nonostante questo, Yilmaz chiede finalmente alla dottoressa di sposarlo: lei è felicissima. Si organizza quindi una festa di fidanzamento per celebrare il lieto evento.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 5 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che proprio quando pensava di poter provare qualcosa per lui, Zuleyha scopre con orrore che è stato Demir a far manomettere i freni dell’auto di Yilmaz, e ciò ha provocato il terribile incidente in cui lei e Mujgan hanno rischiato la vita. Infuriata, Zuleyha decide di scappare di casa con suo figlio Adnan, una volta per tutte. La giovane sa dove andare: a casa di Yilmaz per raccontargli tutta la verità sul suo matrimonio con Demir e sulla paternità di Adnan. Zuleyha, però, resta profondamente a terra quando scopre che il suo amato si è appena fidanzato con Mujgan. Per lei è un grave shock dal quale non riesce a riprendersi poiché in quel momento arriva Demir che non esita a brandire una pistola per sparare a Yilmaz. Per paura che suo marito possa ferire gravemente Yilmaz, Zuleyha si consegna a suo marito, il quale, accecato dalla gelosia, spara alla schiena del suo rivale, lasciandolo a terra…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha confessa a Demir di aver capito di provare del sentimento per lui poiché dopo l’incidente è stato l’unico a correre al suo capezzale. Demir sa che non è amore, ma gli basta ugualmente. Intanto Sevil appare contraria all’unione tra sua figlia Mujgan e Yilmaz, ma la dottoressa dichiara di amarlo a gran voce e la donna non può che acconsentire al loro matrimonio. Seher continua a far carriera all’interno della tenuta Yaman. Hunkar e Fekeli si incontrano di nuovo per cercare una soluzione all’insensata guerra tra i loro rispettivi figli, ma i due vengono colti da un agguato, dal quale ne escono incolumi. Questo evento fa sì che Yaman e Demir si scontrino nuovamente…

LEGGI ANCHE:

