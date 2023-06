Terra amara/ Anticipazioni 5 giugno: Zuleyha, arriva la sentenza del giudice…

Terra amara, anticipazioni puntata 5 giugno su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 5 giugno, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha viene condotta in prigione con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di Demir. Al di fuori, Yilmaz assiste inerme alla scena, mentre Mujgan soffre da lontano. Intanto, Cetin si riprende dal suo incidente, ma intende vendicarsi di coloro che lo hanno accoltellato durante una rissa nella quale stava difendendo l’onore di Gulten e di Zuleyha. A questo proposito potrà contare sull’aiuto di Gaffur che, dopo averlo accettato in famiglia, non esiterà a dare una mano al futuro cognato in questa “missione”. Intanto, Yilmaz non ne può più della continua gelosia, dei gesti folli e delle macchinazioni della moglie, tant’è che vorrà chiederle il divorzio.

Infatti il giovane ritiene Müjgan responsabile dell’arresto di Zuleyha, che si è macchiata di un crimine sparando a Demir. A questo proposito, Yilmaz promette che farà di tutto per far uscire di prigione l’unica donna che abbia mai amato. La dottoressa apprenderà queste parole come una vera e propria doccia fredda, soprattutto quando il marito le intimerà di non usare il figlio Kerem Alì per convincerlo a non lasciarla. Intatti, in quel caso, lui non esiterà a muoverle battaglia legale per ottenere l’affidamento del piccolo.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 5 giugno

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che per Zuleyha arriva il momento di affrontare il processo per omicidio, che tuttavia non si risolverà a suo favore. Infatti il giudice non accoglie il capo d’accusa per lesioni personali accidentali, come proposto da Julide, che aveva promesso alla ragazza di fare il possibile per evitarle l’arresto. La condanna per Zuleyha è quindi unanime: dato che è stata spinta con le sue azioni a un tale gesto di tentato omicidio, il giudice ordina che la moglie di Demir sia processata proprio per quel crimine. E per Zuleyha si mette davvero male…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, dopo aver tentato di darsi fuoco con una tanica di benzina in un gesto disperato, Zuleyha viene accolta in casa da Fekeli. Ciò avviene mentre Mujgan decide di non partire per l’America. La convivenza dura poco. Accusata ancora una volta di voler muovere pietà verso Yilmaz, Zuleyha ruba la pistola di Fekeli e si recherà alla tenuta Yaman con l’intento di riversare la sua ira contro Demir. La moglie spara al marito, e quest’ultimo viene portato d’urgenza in ospedale per essere sottoposto ad un’operazione salvavita. Zuleyha, invece, viene arrestata. Julide le promette che farà di tutto per evitarle la condanna.

Hunkar, disperata per le condizioni di Demir in ospedale, confessa a Fekeli di essersi pentita per come ha trattato Zuleyha perché si rende conto che le sue manipolazioni hanno portato a tutto questo. Inoltre capisce di aver fatto alla nuora ciò che la sua famigli aveva fatto con lei quarant’anni fa, costringendola a un matrimonio senza amore. Cetin viene pugnalato nel tentativo di difendere l’onore di Gulten e di Zuleyha. Fortunatamente le sue condizioni non sono critiche e può riprendere a camminare.











