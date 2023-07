Terra amara/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Yilmaz vuole uccidere Hunkar, ma…

Terra amara, anticipazioni puntata 5 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 5 luglio, su Canale 5, ci dicono che Demir chiede spiegazioni a Gulten: perché Zuleyha ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal balcone? E per quale motivo Yilmaz era là con lei? La domestica cerca di essere più onesta possibile per fare in modo che lo Yaman la creda, quindi comincia a raccontargli che Zuleyha era disperata perché pensava che lui non volesse farle più vedere i suoi figli. Si è rifiutata di mangiare ed è uscita a prendere un po’ d’aria. In quel momento si è sporta troppo dal balcone e ha rischiato di cadere se non fosse stato per Yilmaz, che passava casualmente. Demir decide di crederle, ma la minaccia dicendole che gliela farà pagare se questa sua versione risultasse falsa.

Intanto, Yilmaz è molto deciso: ora sa che Adnan è in realtà suo figlio, quindi vuole vendetta. Dovrà far fuori Hunkar, la donna che è la fonte dei suoi guai e che l’ha separato in primis da Zuleyha. Yilmaz agisce di nascosto, e si reca in tenuta Yaman con l’intento di uccidere la donna. Il giovane si nasconde, è fuori di testa. Tuttavia, nel momento in cui è in procinto di sparare un colpo verso di lei, arriva Adnan che si getta tra le braccia della nonna. La scena dissuade Yilmaz dall’arrecare alcun danno a Hunkar, ma non dimenticherà quello che lei ha fatto…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 5 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret, nuovo personaggio della soap, è arrivato in città e sembra essere alla ricerca di qualcuno ben preciso. Nel corso del suo tragitto, evita per un soffio di investire Sermin, ancora svolta da quanto accaduto a Hatip. Dispiaciuto per l’accaduto, il giovane vorrebbe accompagnarla in ospedale per farla visitare. Intanto Zuleyha si sente pronta a tornare a casa e vuole che Sabahattin la dimetta. Poi confida a Gulten di essere pronta a riprendere in mano la sua vita… ma avrà bisogno del suo aiuto.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha si risveglia dall’intervento e, contrariamente a quanto pensava Mujgan, non la accusa di averle sparato. In compenso, però, la minaccia: ora ha lei il coltello dalla parte del manico. Quando scopre che la nuora si è risvegliata dal coma, Hunkar la raggiunge in ospedale e, dopo averle chiesto perdono, le assicura che sarà sempre dalla sua parte. Gaffur spara a Hatip e lo uccide per sbaglio; alla scena assiste, non vista, un’incredula Sermin. Intanto Naciye denuncia suo marito per l’omicidio di Cengaver, e dopo la confessione, la polizia emana un mandato di arresto.

Ben presto si sparge la voce su Hatip che ha ucciso Cengaver: dalla tenuta arriva fino alle orecchie di Demir. Intanto, Yilmaz va in ospedale per vedere Zuleyha e quest’ultima gli confessa finalmente che Adnan è suo figlio, raccontandole di tutto il dolore che ha dovuto patire dagli Yaman e di come Mujgan, al corrente della paternità del piccolo, voleva costringerla a impiccarsi.











