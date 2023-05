Terra amara/ Anticipazioni 5 maggio: Mujgan perde le staffe con Zuleyha!

Terra amara, anticipazioni puntata 5 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 5 maggio, su Canale 5, ci dicono che Mujgan chiede spiegazioni quando vede Zuleyha con in braccio Kerem Alì e va su tutte le furie quando scopre che pensava di poterlo allattare. Yilmaz le spiega che il piccolo aveva fame e non sapeva come fare. La dottoressa ordina alla sua rivale di andarsene, intimandole di non varcare più la sua soglia di casa perché non prenderà mai il suo posto nella sua famiglia. Come se non bastasse, Yilmaz segue Zuleyha in giardino per cercare di scusarsi per il comportamento di sua moglie. Intanto tra Hunkar e Behice è guerra aperta quando quest’ultima intende candidarsi a presidentessa dell’associazione, pur non possedendo alcuni dei requisiti fondamentali.

La zia di Mujgan fa visita alla madre di Demir e, notando Adnan, fa delle allusioni sulla paternità del piccolo che non piacciono a Hunkar. Dopo aver compreso la minaccia velata, la donna parla con suo figlio della pericolosità di Zuleyha: ora che è nata Leyla, e che Adnan comincia a farsi grande, la giovane potrebbe ben presto agire di testa sua, rivelando a Yilmaz tutta la verità sul suo legittimo figlio. Demir non è preoccupato e dice a Hunkar che Zuleyha non gli farebbe mai un affronto simile.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 5 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che si riaccende lo scontro tra Yilmaz e Demir. Il figlioccio di Fekeli annuncia di aver acquistato tutte le sue proprietà di Istanbul. A quanto pare la vendita è avvenuta tramite avvocato, e ormai è troppo tardi per annullare tutto. Demir informa sua madre di quanto accaduto, poi esce di casa come una furia. Per strada, mentre è in macchina, gli succede qualcosa di brutto…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, mentre si festeggia la nascita di Leyla, in tenuta Yaman si sfiora la tragedia: Adnan rimane intrappolato nel fienile in fiamme, ma l’intervento fortuito di Sermin riesce a impedire che accada il peggio. Zuleyha è riconoscente alla donna per il gesto eroico, Demir e Hunkar sospettano che possa essere stata lei ad appiccare il fuoco. In realtà la colpevole è Azize, che per sbaglio ha incendiato il fienile in uno dei suoi momenti di smarrimento. Gaffur continua a dormire di giorno perché fa gli straordinari la notte affinché riesca a ripagare il debito con Hatip, e Saniye, all’oscuro di tutto, è molto preoccupata per la salute di suo marito, finché una notte decide di seguirlo e scopre che sta facendo un doppio lavoro.

Lui mente dicendo di aver contratto un debito con Hatip, che Hunkar pensa di estinguere dando solo una piccola somma del denaro che in realtà l'ex capomastro deve dargli. Cetin viene finalmente rilasciato di prigione e può ricongiungersi con Gulten. Behice viene proposta come presidentessa dell'associazione e lei ne approfitta per avvicinarsi a Fekeli e chiedergli supporto. Rimasto solo con Kerem, Yilmaz ha difficoltà a dargli da mangiare. Per caso Zuleyha ascolta il pianto del bambino e accorre per aiutarlo. In quel momento arriva Mujgan…











