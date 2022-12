Terra amara/ Anticipazioni 6 dicembre: Hunkar e Fekeli, dichiarazione inattesa

Terra amara, anticipazioni puntata 6 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 6 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Hünkar pensa che Zuleyha si stia nascondendo insieme al piccolo Adnan a casa di Fekeli. In realtà la bambinaia, all’insaputa di tutti, ha portato il piccolo in ospedale a causa della febbre. Non appena scopre cos’è successo, Zuleyha si precipita in ospedale dove la pediatra Müjgan ha soccorso il bambino. Sarà proprio la dottoressa a far sapere a Hünkar che la nuora si trova al pronto soccorso.

Un altro domani/ Anticipazioni 6 dicembre: l'idea di Sergio, un disastro per Julia

Le due donne si incontrano in un secondo momento e Zuleyha confessa alla terribile suocera di temerla e di sentirsi prigioniera nella tenuta Yaman. Nonostante tutto non fuggirà mai perché deve rispetto a Demir per come, qualche settimana prima, ha salvato la vita di Adnan (rischiando la sua vita sotto le macerie). Infine, però, la Altun ribadisce di nuovo a Hünkar che suo marito non prenderà mai il posto di Yilmaz nel suo cuore.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni dicembre: Marta ritorna, Vittorio spiazzato

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 6 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che per Fekeli e Hünkar arriva il momento della verità con una dichiarazione celata per vent’anni. Il padrino di Yilmaz e la madre di Demir sono in vena di confidenze ed è un momento particolare per loro perché ripensano al loro passato. Fekeli parla della notte in cui ha ucciso il marito e inoltre le fa una dichiarazione inattesa: le svela che, quando entrambi erano giovani, lui era davvero innamorato di lei…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Gaffur approfitta dell’assenza di Demir, che è attualmente in carcere, e fa un tentativo per migliorare la sua posizione. Anche Züleyha, nonostante Hünkar le abbia intimato di non muoversi e di non cercare di scappare come ha fatto in passato, approfitta che in villa non ci sia nessuno e si precipita a parlare con l’unica persona che lei ritiene fidata, ovvero il dottor Sabahattin. La giovane si reca in ospedale e gli confida, per l’ennesima volta, di non sapere per quanto tempo ancora riuscirà a stare lontana da Yilmaz, l’uomo che ama davvero, e di sentirsi davvero in trappola nella tenuta Yaman, nonostante tutti la trattino con garbo e rispetto.

Beautiful/ Anticipazioni 6 dicembre: Ridge contro Quinn, Eric interviene e...

Non ritrovando né Züleyha e né suo figlio Adnan, Hünkar comincia a pensare che la giovane sia venuta meno alla sua promessa, quindi crede che sia scappata ancora. In realtà, il piccolo Adnan ha la febbre alta ed è stato portato dalla bambinaia in ospedale dove la dottoressa Müjgan potrà curarlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA