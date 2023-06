Terra amara/ Anticipazioni 6 giugno 2023: Naciye e Saniye alleate a sorpresa contro Hatip

Terra amara, anticipazioni puntata 6 giugno su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 6 giugno, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz parla con Julide, la quale lo informa che cercherà di fare il possibile per alleggerire la pena di Zuleyha, anche se non sarà facile. Intanto Saniye è in città e, chiacchierando con diversi abitanti di Cukurova, viene a sapere che gli uomini che hanno derubato Gaffur sono stati ingaggiati da Hatip. Se ben ricordate, in tale circostanza l’uomo aveva poi finto di volerlo aiutare, solo per poi incastrarlo in un debito che non avrebbe mai potuto saldargli. A quel punto Saniye decide di porre fine alla vicenda una volta per tutte e non esita a recarsi da Naciye, la moglie di Hatip, per chiedere conferma sulle voci in merito al comportamento truffaldino del marito. La donna è ovviamente a conoscenza dei traffici illeciti del suo consorte, quindi le due formeranno a sorpresa un’alleanza per smascherare Hatip.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 6 giugno

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Naciye, ancora infuriata per l’infedeltà del marito, accetterà di buon grado di aiutare Saniye a metterlo con le spalle al muro. Quindi cosa farà? Senza farsi scoprire, Naciye sottrae le chiavi della cassaforte di Hatip e consegna alla sua alleata la cambiale che Gaffur aveva negato di aver firmato in quella circostanza. Inoltre, la donna le dà indietro anche i soldi che Gaffur aveva già dato a Hatip. La mossa della signora Tellidere mette in seria difficoltà il marito. Infatti, quando quest’ultimo lui lo scopre, va su tutte le furie e corre a lamentarsi a casa di Sermin.

La sua amante, però, non è da sola, ma si trova in compagnia dell’amica Fusun. A quel punto Hatip deve giocare d’astuzia e inventarsi una scusa per giustificare la sua visita improvvisa.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha spara a Demir, e quest’ultimo finisce in ospedale dove viene operato d’urgenza. Hunkar, sostenuta da Fekeli, resta tutta la notte in attesa dell’esito. Sabahattin le riferisce che suo figlio ha superato l’operazione, ma non è ancora vigile. Quindi le sue condizioni restano gravi. Per Zuleyha le cose si mettono male: viene arrestata e condotta in carcere. Julide le promette che tenterà di alleggerire la sua pena per tentato omicidio. Tuttavia, il giudice non accoglie il capo d’accusa per lesioni personali accidentali, quindi Zuleyha resta dietro le sbarre fino alla prossima udienza.

Yilmaz annuncia di voler divorziare da Mujgan perché stanco delle sue continue manipolazioni e le dice che se tenterà di separarlo da suo figlio, ricorrerà a metodi legali per ottenere l’affidamento esclusivo. Inoltre, il giovane promette che farà di tutto per tirar fuori Zuleyha, l’unica donna che abbia mai davvero amato, dal carcere.











