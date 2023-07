Terra amara/ Anticipazioni 6 luglio 2023: Hatip è morto, arriva la conferma…

Terra amara, anticipazioni puntata 6 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 6 luglio, su Canale 5, ci dicono che Sabahattin parla con Demir nel suo studio. Il dottore è molto duro e lo accusa di aver ridotto Zuleyha in questo stato. Nel frattempo, in città si diffonde la tragica notizia della morte di Hatip. Il suo cadavere è stato rinvenuto nel bosco. Dai primi rilievi sul caso, la polizia determina che è stato ucciso da un colpo secco di pistola. Sono tante le ipotesi, ma quella più probabile è che gli uomini truffati da Hatip si siano vendicati e lo abbiano fatto fuori. A pensarlo è tutta Cukurova, dato che la reputazione dell’uomo era nota a tutti nel paese. Probabilmente gli uomini d’affari di Ankara si erano stancati delle sue bugie e, per vendetta, gli hanno sparato. Ad avvalorare questa teoria c’è anche la testimonianza di un pastore che li avrebbe visti litigare con lui e minacciarlo…

Beautiful/ Anticipazioni 6 luglio 2023: Steffy giura vendetta a Sheila

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 6 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che mentre la città è sconvolta dalla morte di Hatip, con Gaffur in agitazione perché sa cos’è realmente accaduto, Zuleyha riceve invece una buona notizia: potrà tornare a casa. Una volta dimessa dall’ospedale, la moglie di Demir rientra in tenuta Yaman e le viene finalmente data la possibilità di riabbracciare i suoi figli, Adnan e Leyla. Hunkar è felice di riavere la nuora con sé e le riconferma il suo interesse a restare sempre dalla sua parte. Per questo motivo la matriarca non perdonerà Demir per aver trattato Zuleyha in malo modo, impedendole addirittura di vederle i bambini. Quindi farà in modo che il figlio venga allontanato dalla sua famiglia…

Un posto al sole/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Lara si diverte ancora e provoca Marina

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha si risveglia dall’intervento. Gaffur spara a Hatip e lo uccide per sbaglio; alla scena assiste, non vista, un’incredula Sermin. Intanto Naciye denuncia suo marito per l’omicidio di Cengaver, e dopo la confessione, la polizia emana un mandato di arresto. Ben presto si sparge la voce su Hatip che ha ucciso Cengaver: dalla tenuta arriva fino alle orecchie di Demir. Intanto, Yilmaz va in ospedale per vedere Zuleyha e quest’ultima gli confessa finalmente che Adnan è suo figlio, raccontandole di tutto il dolore che ha dovuto patire dagli Yaman e di come Mujgan, al corrente della paternità del piccolo, voleva costringerla a impiccarsi. Yilmaz è furioso e vorrebbe uccidere Hunkar, poi si blocca quando vede Adnan correre in braccio alla nonna. Zuleyha confessa a Gulten che ha intenzione di vendicarsi di Mujgan per tutto il male che le ha provocato.

LEGGI ANCHE:

Sei sorelle/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Adela umiliata, Diana corre contro il tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA