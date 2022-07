Terra amara/ Anticipazioni 6 luglio: le difficoltà di Yilmaz e Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 6 luglio: Yilmaz e Zuleyha

Le anticipazioni della puntata di Una vita di mercoledì 6 luglio svelano che Yilmaz e Zuleyha riescono in poco tempo a guadagnare la fiducia dei padroni: ricevono incarichi più grandi e di responsabilità. Questo improvviso successo, però, non viene visto bene dagli altri lavoratori che sono invidiosi e ben presto si crea un certo clima di ostilità.

Intanto, Demir inizia a provare nei confronti di Zuleyha un interesse particolare, anche perché i due ragazzi per non sposarsi nella cerimonia del matrimonio civile collettivo hanno dichiarato di essere fratello e sorella. Hunkar, però, inizia a sospettare qualcosa perché il loro comportamento non sembra quello di due parenti.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha e Yilmaz in cerca di lavoro…

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha e Yilmaz sono finalmente arrivati in città e scoprono di essere stati derubati. Per racimolare qualche soldo, i due vendono le fedi. Dallo stesso treno è sceso anche Demir, un rampollo che invece è atteso dal suo autista e si dirige verso la sua tenuta. Il mattino dopo, Yilmaz va in cerca di un lavoro ma non ha molta fortuna. Tra la folla riconosce un suo vecchio conoscente che lavora per una tenuta agricola ed è in cerca di braccianti. Non riesce a fermarlo e farsi riconoscere però altri poveri disperati come lui gli dicono che c’è lavoro lì vicino.

I due sposi si recano quindi alla tenuta, attraversando una strada molto pericolosa. Arrivati alla tenuta, la ragazza sviene per la stanchezza. Lì apprendono che le coppie che vi lavorano lì devono partecipare al matrimonio collettivo. Quando i due ragazzi sentono questa cosa, decidono che anche loro potranno sposarsi, riuscendo così a coronare il loro sogno. L’aereo di Demir, intanto, ha un problema tecnico e il rampollo dice a Gafur di chiamare il meccanico: Yilmaz ha quindi l’occasione per dimostrare tutte le sue competenze.











