Terra amara/ Anticipazioni 6 marzo: Mujgan, addio straziante a una persona…

Terra amara, anticipazioni puntata 6 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 6 marzo, su Canale 5, ci dicono che Behzat ha tentato di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola alla nuca. Yilmaz ha dovuto interrompere il suo confronto con Müjgan (alla quale stava per raccontarle tutto di lui e del suo incontro con Zuleyha) per correre dal suocero. L’uomo è in gravi condizioni, ma prima di esalare il suo ultimo respiro saluta un’ultima volta sua figlia, poi fa promettere a Yilmaz di prendersi sempre cura di lei senza mai farla soffrire. Un giuramento che il ragazzo, seppur si era detto pronto a non rinunciare a Zuleyha nonostante il suo rifiuto, prenderà alla lettera per non arrecare danno a Mujgan.

La morte di Behzat scuote molto anche Fekeli, dato che prima di quel fatale colpo di pistola, quest’ultimo lo aveva invitato a prendersi le sue responsabilità con onore invece di piangersi addosso per un ricatto che lui stesso si era cercato (avendo una relazione con una minorenne al di fuori del matrimonio). Nonostante questo, Fekeli si mostra molto vicino a Behice, la zia di Mujgan, e la consola dopo la morte di Behzat.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 6 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hunkar non si fida di Zuleyha. La ragazza ha apertamente minacciato sua suocera, ma al tempo stesso ha fatto intendere che non tradirà mai Demir, motivo per cui non sta progettando nessuna fuga con Adnan e Yilmaz. Zuleyha, infatti, deve molto a suo marito, che ha sacrificato la sua libertà pur di salvare la vita di un bambino che non è neanche il suo. Gaffur, nel frattempo, deve andare a riscuotere un debito, e decide di andarci da solo pur di non pagare gli aiutanti e tenersi i soldi per sé…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir si rende conto che deve prendere una decisione difficile per il bene del piccolo Adnan, che ha cominciato ad accusare qualche malore. Zuleyha, commossa per la scelta del marito di consegnarsi alle autorità pur di salvare la vita al bambino, gli promette che lo aspetterà, anche se dovessero volerci anni. Demir, invece, si scusa per tutto il male che le ha provocato. Hunkar tenta un disperato tentativo di corrompere il Procuratore per far rilasciare Demir, ma un malore causa il caos. Behzat, intanto, si spara un colpo di pistola, capendo di non poter più tollerare il ricatto ai suoi danni. Fekeli incontra Behice, la zia di Mujgan. Yilmaz incontra Zuleyha alla tenuta e punta un’arma contro chiunque si metti in mezzo; Zuleyha, però, ha fatto un giuramento a Demir, ed è costretta a chiudere per sempre con Yilmaz. Quest’ultimo è deciso a non arrendersi ed è pronto a mettere fine al suo matrimonio con Mujgan pur di lottare per Zuleyha. Tuttavia, una telefonata di Fekeli dall’ospedale sconvolge tutti i suoi piani.











