Terra amara/ Anticipazioni 6 novembre 2023: Fikret furioso, si scaglia contro Umit e Mujgan

Terra amara, anticipazioni puntata 6 novembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 6 novembre, su Canale 5, ci dicono che Lutfiye, zia di Fikret, è arrivata ad Adana su richiesta di Fekeli per parlare con il nipote e dissuaderlo dal mettere in atto i suoi desideri di vendetta contro Demir Yaman. I suoi tentativi, però, non andranno come sperati. Dopo un pomeriggio insieme, Lutfiye chiede apertamente a Fikret per quale ragione si stia lasciando accecare così tanto dall’odio per la famiglia degli Yaman. Con questo suo atteggiamento violento, Fikret non si sentirà in pace con se stesso, né lo aiuterà ad accettare il suo triste destino.

Queste parole non colpiscono minimamente Fikret il quale, anzi, sarà ancora più vendicativo che mai. Almeno per il momento, il giovane non intende mollare i suoi folli desideri. Oltretutto Fikret finisce per scagliarsi anche contro l’alleata Umit, che accusa di aver avvisato Demir del suo tentativo di sabotare il suo carico di arance solo perché si è innamorata di lui. La loro alleanza rischia quindi di crollare…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 6 novembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret è una furia; dopo essersela presa violentemente con Umit, il ragazzo si scaglia anche contro Mujgan. La dottoressa non ne può più del suo comportamento, quindi decide di prendere definitivamente le distanze da lui. Problemi di cuore anche tra Saniye e Gaffur: la donna non sembra proprio intenzionata a perdonare il marito per il torto che ha fatto a Gulten, e il culmine viene raggiunto quando assiste all’ennesima scena meschina dell’uomo. Gaffur, infatti, si è rifiutato di donare dei soldi a una donna bisognosa…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha è stata ritrovata in mezzo al bosco e viene subito ricoverata in ospedale per disidratazione. Capendo di aver rischiato di perdere la donna che ha sempre amato, Demir capisce di aver commesso un gravissimo errore iniziando una tresca con Umit, che proverà in tutti i modi a lasciare. L’imprenditore comprende che i suoi sentimenti sono ricambiati, poiché Zuleyha gli confessa di amarlo. I due si riconciliano e passano la notte insieme. Saniye, invece, è sempre più intenzionata a non perdonare Gaffur per il torto che ha fatto a Gulten.

Nel frattempo arriva a Cukurova Lutfiye, zia di Fikret, chiamata da Fekeli per convincere il giovane a rinunciare ai suoi propositi di vendetta contro gli Yaman. Fikret non vuole coinvolgere Mujgan nei suoi sabotaggi contro la ricca famiglia, così decide di allontanarla, nonostante i due provino dei forti sentimenti l’uno verso l’altra. Sevda confronta Demir dopo aver scoperto che era a casa di Umit.











