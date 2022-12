Terra amara/ Anticipazioni 7 dicembre: il piano B di Hunkar per scarcerare Demir

Terra amara, anticipazioni puntata 7 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 7 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Hünkar sta facendo di tutto per far sì che Demir ritorni ad essere libero nel minor tempo possibile, ma dopo il rifiuto del procuratore, la donna si rivolge all’avvocato Hayati, che ha assunto, il quale non le da concrete speranze. Anzi, le svela che l’unico modo per far scarcerare suo figlio è che qualcun altro si prenda la colpa dell’omicidio di Sait al posto suo. La signora Yaman, a quel punto, pensa a qualcosa di drastico, e cerca qualcuno in grado di sacrificarsi per il bene di suo figlio. Già, ma chi? Hünkar ha quindi un piano B che mette a punto con l’avvocato Hayati: si rivolgerà a Gaffur e, promettendo a lui e sua moglie un terreno molto ambito a Karacali, vorrà in cambio che sia lui a prendersi le colpe per l’omicidio di Sait…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 7 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hünkar prosegue con il suo piano come prestabilito con l’avvocato, quindi si presenta da Gaffur e Saniye. La donna spiega loro che chiederà a Gaffur di presentarsi al comando della guardia civile per confessare di avere ucciso Sait, e in cambio lei donerà loro una vasta tenuta di sua proprietà e una cospicua somma di denaro. Anche se all’inizio è parecchio titubante, il capomastro alla fine accetta anche perché tentato dalla possibilità di agguantare non solo una terra tutta per sé, ma anche molti soldi a disposizione. Inoltre è convinto che una volta uscito di prigione sarà un uomo ricco. Infatti Hünkar gli rivela che, grazie al suo avvocato, sconterà al massimo due anni dietro le sbarre, quindi non ha nulla da temere. Il piano filerà davvero liscio?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, nella tenuta Yaman si è scatenato il panico quando Hünkar è tornata a casa e non ha trovato né Zuleyha né il piccolo Adnan. Convinta che la giovane sia di nuovo scappata, la donna si reca da Fekeli scoprendo che in realtà non c’è nessuno là. Infatti, Zuleyha era andata in ospedale dopo che suo figlio era stato portato dalla bambinaia per cercare delle cure dato che aveva la febbre molto alta. Adnan è stato quindi soccorso dalla pediatra Müjgan. Zuleyha e la sua terribile suocera si ritrovano in un secondo momento e la ragazza le ribadisce che non scapperà più dato che porta rispetto a Demir per come ha salvato la vita di suo figlio. Successivamente, Fekeli e Hünkar hanno un colloquio a cuore aperto in cui le confessa di averla amata molto quando erano giovani.

