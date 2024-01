Terra Amara/ Anticipazioni 7 gennaio 2024: Züleyha riceve un biglietto, che fine ha fatto Demir

Terra Amara, anticipazioni puntata 7 gennaio 2024: Demir si fa vivo e tranquillizza Zuleyha

Canale 5 dopo lo stop dovuto alle Feste torna a puntare tutto su Terra Amara, le anticipazioni della puntata di questa sera, 7 gennaio, svelano che come sempre non mancheranno i colpi di scena e gli intrecci inaspettati che terranno con il fiato sul collo i tanti telespettatori. Nel dettaglio dagli spoiler si scopre che a villa Yaman si presenterà il postino con un pacco misterioso e lo consegnerà a Züleyha. La giovane continua ad essere disperata per le sorti del marito di cui si sono perse le tracce. Zuleyha aprirà il pacco e dentro ci troverà l’anello dello Yaman

CHI È MELIKE IPEK YALOVA/ "L'addio alla soap Terra Amara? Era arrivato il mio momento, sono serena"

Le anticipazioni di Terra Amara per la puntata del 7 gennaio 2024 svelano anche che Demir si farà vivo. Nel pacco misterioso, infatti, Zuleyha troverà un biglietto con il quale tranquillizza la famiglia, affermando di stare bene e che presto farà ritorno a casa. Tutta la famiglia Yaman, quindi, tirerà un sospiro di sollievo anche se a questo punto sorgerà un altro problema: dov’è Demir?

Terra Amara/ Anticipazioni 6 gennaio 2024: Azize e Fekeli in gravissimo pericolo!

Anticipazioni Terra Amara, puntata del 7 gennaio 2024: Fikret parte per cercare Demir

Dalle anticipazioni di Terra Amara della puntata del 7 gennaio si scopre poi che l’arrivo del pacco riaccenderà le speranze non solo di Züleyha ma anche di Fikret, e il fratellastro di Demir deciderà di partire per cercarlo. Dopo aver scoperto attraverso il francobollo che il pacco è stato spedito dalla Siria, Fikret partirà con Cetin per Laodicea in cerca di notizie. E non è tutto perché dagli spoiler si scopre che Fikret una volta giunto a Laudicea per cercare il fratellastro chiederà aiuto a Sahap, un amico di vecchia data.

Terra amara non in onda il 5 gennaio 2024/ Anticipazioni prossime puntate

E dagli spoiler su Terra Amara del 7 gennaio 2024 si scopre anche che Hakan chiederà a Zuleyha di partecipare alle spese per la cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Lutfiye si renderà disponibile per aiutare Saniye con la distribuzione degli abiti ai bambini, ma, quando arrivano alle baracche, le due donne vi trovano Sermin.

Terra Amara puntata del 7 gennaio 2024: dove eravamo rimasti

Le anticipazioni sul 7 gennaio 2024 di Terra Amara svelano che Demir si farà vivo tranquillizzando Zuleyha mentre il fratellastro Fikret partirà per cercarlo. Riusciranno a trovarlo? Nelle puntate precedenti, invece, Hakan ha rinunciato all’uccisione di Azize una volta scoperto che l’anziana soffre di demenza e quindi non ha più vendicato l’uccisione del fratello Erkan.

Zuleyha, invece, a Cukurova sta ricevendo le attenzioni indesiderate di Hakan e Fikret e tutto questo continuerà ad alimentare le voci sulla giovane. Almeno che non ritorni Demir e cambi le carte in tavola… Insomma c’è molta carne al fuoco e la trama della soap turca trasmessa da Canale 5 terrà tutti con il fiato sospeso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA