Terra amara/ Anticipazioni 7 giugno 2023: la promessa di Yilmaz a Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 7 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 7 giugno, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz va a trovare Zuleyha in carcere e le promette che farà qualunque cosa in suo potere per scagionarla. La ragazza appare sciupata e priva di speranza, tanto da essersi arresa al suo triste destino. Il giovane la incoraggia a non mollare: la loro storia non può finire in questo modo quindi la invita a lottare anche lei. Zuleyha però vorrebbe solo sapere che i suoi figli stanno bene, del resto non le interessa. Anche Demir potrebbe morire e non le importerebbe più di tanto.

Sei sorelle/ Anticipazioni 7 giugno 2023: le Silva annunciano la morte del loro padre

Nel frattempo, Mujgan è disperata all’idea che Yilmaz non l’abbia mai amata e che pretende di divorziare da lei. Behice, invece, la invita a seguire i suoi consigli, che saranno piuttosto interessati dal punto di vista economico. Infatti l’astuta zia la incoraggia ad accettare le condizioni del marito e di sfruttare la cosa come suo tornaconto. Il problema è che Mujgan è troppo innamorata del marito e non vuole assolutamente arrendersi all’idea di vivere senza di lui…

Beautiful/ Anticipazioni 7 giugno 2023: Steffy, anche Liam è preoccupato per lei

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 7 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la situazione di Zuleyha in prigione peggiora di volta in volta. La giovane è costretta a subire le angherie delle altre detenute che la costringono a fare i lavori più umili, venendo così trattava come una vera schiava da tutte. Forse solo la visita dei suoi figli può restituirle il sorriso… ed è ciò che farà Hunkar. La matriarca degli Yaman fa una visita alla nuora e le porta Leyla e Adnan. La vista dei due bambini rincuora Zuleyha, che si sente più sollevata, mentre Hunkar ammette i suoi sbagli e capisce di essersi sempre comportata malamente con lei, costringendola a un matrimonio senza amore.

Un posto al sole/ Anticipazioni 6 giugno 2023: Viola ed Eugenio di nuovo in crisi?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha spara a Demir, e quest’ultimo finisce in ospedale dove viene operato d’urgenza. Hunkar, sostenuta da Fekeli, resta tutta la notte in attesa dell’esito. Sabahattin le riferisce che suo figlio ha superato l’operazione, ma non è ancora vigile. Quindi le sue condizioni restano gravi. Per Zuleyha le cose si mettono male: viene arrestata e condotta in carcere. Julide le promette che tenterà di alleggerire la sua pena per tentato omicidio. Tuttavia, il giudice non accoglie il capo d’accusa per lesioni personali accidentali, quindi Zuleyha resta dietro le sbarre fino alla prossima udienza.

Yilmaz, stanco delle sue manipolazioni e della sua gelosia, intende chiedere il divorzio a Mujgan, ma le promette battaglia legale per avere la custodia esclusiva del figlio. Saniye estingue il debito di Gaffur con l’aiuto di Naciye, che non solo le consegna la cambiale fatta firmare da Hatip, ma anche i soldi che suo marito ha rubato all’ex capomastro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA