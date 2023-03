Terra amara/ Anticipazioni 7 marzo: Gaffur danneggiato e raggirato da Hatip!

Terra amara, anticipazioni puntata 7 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 7 marzo, su Canale 5, ci dicono che Hunkar ha inviato Gaffur a riscuotere una somma di circa di 100mila lire turche, necessarie per mettere in atto una strategia legale per l’azienda, e gli ha raccomandato di stare attento e di non fermarsi in quella zona per nessun motivo, visto che è piena di ladri (stessa raccomandazione che anche Saniye gli ha fatto). Il capomastro, però, troppo ingenuo e sfrontato all’idea di riscuotere il denaro, si lascia sfuggire il suo compito e commette l’errore di rivelarlo a Hatip, che lo attira con la scusa di un banchetto a cui non può resistere. Un passo falso che gli sarà fatale! Sulla strada del ritorno, Gaffur viene braccato da due uomini in strada (inviati a sua insaputa da Hatip stesso) che lo minacciano e lui è costretto a dar via tutto il suo denaro…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 7 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che per Gaffur è una vera catastrofe aver perso tutto il denaro e non potrà certo dirlo a Hunkar, altrimenti è sicuro che gliela farà pagare, in un modo o nell’altro. Per questo motivo, il capomastro compie un secondo errore chiedendo l’aiuto di Hatip. Il nuovo antagonista della soap lo ha così prima danneggiato e poi raggirato, sfruttando l’ingenuità del braccio destro di Demir e portando le cose a suo favore. Dopo che glielo avrà dato, il socio di Hatip, Tellidere, farà inoltre firmare a Gaffur una cambiale, un contratto non vincolante in cui potrà restituirgli la somma prestata a piccole parti e non appena potrà.

Intanto Mujgan apprende che né sua madre e né suo fratello andranno al funerale del padre Behzat. La dottoressa si sente molto sola, ma Yilmaz (che ha giurato all’uomo che proteggerà la figlia e non la ferirà mai) le sta accanto.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir viene arrestato e messo in una cella di isolamento. Hunkar tenta un disperato tentativo di corrompere il Procuratore per far rilasciare il figlio, ma un malore causa il caos. Behzat, intanto, si spara un colpo di pistola, capendo di non poter più tollerare il ricatto ai suoi danni. Fekeli incontra Behice, la zia di Mujgan. Yilmaz incontra Zuleyha alla tenuta e punta un’arma contro chiunque si metti in mezzo; Zuleyha, però, ha fatto un giuramento a Demir, ed è costretta a chiudere per sempre con Yilmaz. Quest’ultimo è deciso a non arrendersi ed è pronto a mettere fine al suo matrimonio con Mujgan pur di lottare per Zuleyha. Tuttavia, una telefonata di Fekeli dall’ospedale sconvolge tutti i suoi piani: Behzat è in ospedale in condizioni critiche. E il padre di Mujgan morirà poco dopo, ma non prima aver fatto giurare a Yilmaz che proteggerà sempre sua figlia.

