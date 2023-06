Terra amara/ Anticipazioni 8 giugno 2023: Zuleyha aggredisce una sua compagna di cella

Terra amara, anticipazioni puntata 8 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 8 giugno, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz consulta un avvocato per prendere le difese di Zuleyha. Tuttavia apprende che non sarà facile scagionarla e che tutto dipende anche dalle condizioni di Demir; se l’uomo morisse, la situazione di Zuleyha potrebbe aggravarsi. Intanto quest’ultima torna nella sua cella, ancora felice per avere potuto riabbracciare i figli grazie a Hunkar e Julide. Le altre detenute, gelose del trattamento di riserva dato alla moglie di Demir Yaman, continuano a sfruttarla per farle fare ogni tipo di servizio umiliante, dal pulire per terra a lavare i piatti. Finché Zuleyha esplode.

Sei sorelle/ Anticipazioni 8 giugno 2023: un ostacolo tra le Silva e il testamento del padre

Infatti la giovane perde il controllo e aggredisce una delle sue compagne di cella, arrivando a minacciare le altre se non le porteranno rispetto. Con questo gesto improvviso, Zuleyha si assicura, almeno per un po’, la tranquillità dato che le detenute capiranno che la giovane non è così fragile come credevano. Ma fino a che punto la nostra protagonista sopporterà ancora l’idea di restare rinchiusa in carcere?

Beautiful/ Anticipazioni 8 giugno 2023: Li contro Sheila, lo scontro prosegue...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 8 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir esce dal coma per la gioia di Hunkar, ma quest’ultima resta molto delusa quando apprende che suo figlio non ha cambiato opinione su Zuleyha, anzi, non vuole proprio perdonarla mai più, considerandola una traditrice. Sua madre cerca di fargli vedere la situazione sotto un’altra prospettiva, invitandolo a testimoniare in favore di sua moglie, ma Demir è irremovibile. Inoltre, non appena apprende da una guardia delle visite di Yilmaz a Zuleyha, va in carcere e ascolta un dialogo molto eloquente tra i due.

Un posto al sole/ Anticipazioni 7 giugno 2023: Michele ha un sospetto su Luca

Nel frattempo, Hatip si reca da Sermin, come le aveva promesso, per passare una serata tranquilla lontano dalla moglie Naciye. La nipote di Hunkar è però stanca di continuare ad essere solo l’amante, quindi gli lancia un ultimatum: o divorzia da Naciye, oppure per lui sarà l’ultima volta che entrerà in casa sua.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha spara a Demir, e quest’ultimo finisce in ospedale dove viene operato d’urgenza. Sabahattin riferisce a Hunkar che suo figlio ha superato l’operazione, ma non è ancora vigile. Quindi le sue condizioni restano gravi. Per Zuleyha le cose si mettono male: viene arrestata e condotta in carcere. Nonostante l’intercessione di Julide, che tenta di farle alleggerire la pena, il giudice non accoglie il capo d’accusa per lesioni personali accidentali, quindi Zuleyha resta dietro le sbarre fino alla prossima udienza. In cella, la ragazza subisce ogni tipo di vessazione da parte delle sue compagne.

Yilmaz, stanco delle sue manipolazioni e della sua gelosia, intende chiedere il divorzio a Mujgan, ma le promette battaglia legale per avere la custodia esclusiva del figlio. Behice allora consiglia alla nipote di sfruttare la situazione per un suo tornaconto personale. Saniye estingue il debito di Gaffur con l’aiuto di Naciye, che non solo le consegna la cambiale fatta firmare da Hatip, ma anche i soldi che suo marito ha rubato all’ex capomastro. A sorpresa, Hunkar chiede perdono a Zuleyha e le fa una sorpresa, portandole i suoi figli in carcere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA