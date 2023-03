Terra amara/ Anticipazioni 8 marzo: Hatip gioca sporco, Hunkar lo scopre

Terra amara, anticipazioni puntata 8 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 8 marzo, su Canale 5, ci dicono che Gaffur è nei guai grossi. Dopo essere stato minacciato, a sua insaputa, dagli uomini di Hatip e aver perso tutti i soldi, il capomastro deve rimediare: non può tornare dalla signora Hunkar senza il denaro. Per questo motivo, l’ignaro Gaffur compie un secondo errore chiedendo l’aiuto di Hatip. Il nuovo antagonista della soap lo ha così prima danneggiato e poi raggirato, sfruttando l’ingenuità del braccio destro di Demir e portando le cose a suo favore. Dopo che glielo avrà dato, il socio di Hatip, Tellidere, farà inoltre firmare a Gaffur una cambiale, un contratto non vincolante in cui potrà restituirgli la somma prestata a piccole parti e non appena potrà.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 8 marzo: Gemma, qualcuno sa di lei e...

In tenuta, Hunkar scopre che Gaffur è andato da solo a ritirare i soldi non seguendo quindi il suo consiglio e lo riferisce a Saniye. La signora Yaman è preoccupata, ma il capomastro torna in villa con tutta la somma da lei richiesta. Quando Hunkar consegna i soldi a Ercan per i pagamenti viene a sapere che Hatip sta giocando sporco: era stato lui a mettere in giro la voce che il Procuratore era corruttibile.

Beautiful/ Anticipazioni 8 marzo: Taylor ama ancora Ridge, arriva la confessione

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 8 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Saniye si accorge che Gaffur è strano e capisce che l’uomo ha bevuto mentre era in strada. Altrove si svolge il funerale di Behzat. Nel frattempo, Yilmaz rintraccia l’uomo che ricattava il padre di Mujgan: è Salim, che picchia e riesce a farsi dare le foto con cui lo stava minacciando e che avrebbe usato per fare lo stesso con la dottoressa.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Behzat si spara un colpo di pistola, capendo di non poter più tollerare il ricatto ai suoi danni. Fekeli incontra Behice, la zia di Mujgan. Yilmaz incontra Zuleyha alla tenuta e punta un’arma contro chiunque si metti in mezzo; Zuleyha, però, ha fatto un giuramento a Demir, ed è costretta a chiudere per sempre con Yilmaz. Quest’ultimo è deciso a non arrendersi ed è pronto a mettere fine al suo matrimonio con Mujgan pur di lottare per Zuleyha. Tuttavia, una telefonata di Fekeli dall’ospedale sconvolge tutti i suoi piani: Behzat è in ospedale in condizioni critiche.

Un posto al sole/ Anticipazioni 7 marzo: Teresa è morta, Otello affronta il lutto

E il padre di Mujgan morirà poco dopo, ma non prima aver fatto giurare a Yilmaz che proteggerà sempre sua figlia. Quel che è peggio è che nessuno della famiglia della dottoressa vuole venire al funerale del padre. Intanto Hunkar incarica Gaffur di andare a ritirare dei soldi che serviranno per questioni legali, ma il capomastro viene prima ingannato da Hatip, e poi derubato da due suoi scagnozzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA