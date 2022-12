Terra amara/ Anticipazioni 9 dicembre: Gaffur accetta di mentire per Demir, ma lui…

Terra amara, anticipazioni puntata 9 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 9 dicembre, su Canale 5 ci svelano che il piano pensato da Hünkar non andrà come previsto. La donna aveva convinto Gaffur a prendersi tutta la colpa per l’omicidio di Sait, in modo che così si sarebbe sacrificato e Demir sarebbe stato scarcerato. In cambio, la donna ha promesso a Gaffur e Saniye una cospicua somma di denaro e una terra abbastanza grande dove poter lavorare. L’idea di diventare ricco ha ovviamente spinto il capomastro ad accettare, anche perché dopo due anni sarebbe uscito dal carcere. Invece, secondo le anticipazioni, non appena apprenderà il piano di sua madre, Demir si rifiuta di accettarlo e comunica a Hünkar che intende uscire dal carcere soltanto quando sarà stata dimostrata la sua completa innocenza nell’omicidio di Sait. Ovviamente Demir non vuole risultare un codardo agli occhi di tutti, e preferisce uscirne con tutte le sue forze. Inoltre, lo Yaman sente che se Gaffur accetterà il piano, gli abitanti di Cukurova capiranno che è stato pagato per prendere il suo posto.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 9 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che abbandonata quindi l’idea del piano, Gaffur e Saniye vedranno dunque sfumare per l’ennesima volta la possibilità di arricchirsi. Invece, Demir dovrà abituarsi al pensiero di restare in carcere ancora per un bel po’. L’idea non è allettante, ma non ha altra scelta ed è ciò che ha deciso. Tuttavia, le cose stanno per cambiare. Infatti l’odiato nemico Fekeli potrebbe mettere presto fine alle sue sofferenze quando troverà una pista allettante per scarcerare Demir…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hünkar sta facendo di tutto per far sì che Demir ritorni ad essere libero nel minor tempo possibile, ma dopo il rifiuto del procuratore, la donna si rivolge all’avvocato Hayati, che ha assunto, il quale non le da concrete speranze. Anzi, le svela che l’unico modo per far scarcerare suo figlio è che qualcun altro si prenda la colpa dell’omicidio di Sait al posto suo. La signora Yaman, a quel punto, pensa a qualcosa di drastico, e cerca qualcuno in grado di sacrificarsi per il bene di suo figlio. Hünkar ha quindi un piano B che mette a punto con l’avvocato Hayati: si rivolgerà a Gaffur e, promettendo a lui e sua moglie un terreno molto ambito a Karacali, vorrà in cambio che sia lui a prendersi le colpe per l’omicidio di Sait. Anche se all’inizio è parecchio titubante, il capomastro alla fine accetta anche perché tentato dalla possibilità di agguantare non solo una terra tutta per sé, ma anche molti soldi a disposizione. Inoltre è convinto che una volta uscito di prigione sarà un uomo ricco. Infatti Hünkar gli rivela che, grazie al suo avvocato, sconterà al massimo due anni dietro le sbarre, quindi non ha nulla da temere.

