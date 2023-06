Terra amara/ Anticipazioni 9 giugno 2023: l’estremo gesto di Mujgan, morirà?

Terra amara, anticipazioni puntata 9 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 9 giugno, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz torna a casa dopo aver incontrato Zuleyha in prigione e trova Mujgan nel suo salotto. Sua moglie prova a parlare con lui, che si rifiuta di ascoltarla dopo ciò che ha fatto, che ha avuto come conseguenza l’aver indotto Zuleyha a sparare a Demir per la disperazione e quindi a condurla in carcere. Mujgan spiega di aver agito alle sue spalle perché aveva paura di perdere suo marito. Yilmaz rifiuta qualsiasi contatto con la donna e, dopo l’ennesimo suo tentativo di cercare il suo perdono, il giovane caccia sua moglie di casa: non può perdonarla e non lo farà mai più. La famiglia che avevano non esiste più.

Disperata, Mujgan non sa come vivere senza Yilmaz, quindi convince la zia Behice a portare Kerem Ali nella casa in cui viveva insieme a suo marito, in modo da rimanere da sola e compiere un gesto estremo. La dottoressa pensa infatti di togliersi la vita, ma prima di ciò vuole scrivere un’ultima lettera di addio a Yilmaz in cui si dirà pentita per le sue azioni, giurando amore eterno per lui. Ma andrà davvero fino in fondo?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 9 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir deve presentarsi all’udienza di Zuleyha: solo la sua testimonianza potrà scagionare la giovane. Hunkar lo invita a pensare al bene dei suoi figli, che non possono restare senza madre. Il giorno fatidico arriva, e lo Yaman jr. non appare ancora in tribunale. Il suo arrivo, poco dopo, lascia tutti in grandissima attesa perché dalle sue parole dipende il destino di Zuleyha. Tuttavia Demir è ancora carico d’odio e risentimento nei confronti della moglie, quindi manderà a monte la difesa di Julide, presente nella speranza di scagionarla. Infatti Demir ci andrà giù pesante con Zuleyha e finirà per testimoniare contro di lei…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha spara a Demir, e quest’ultimo finisce in ospedale dove viene operato d’urgenza. Sabahattin riferisce a Hunkar che suo figlio ha superato l’operazione, ma non è ancora vigile. Quindi le sue condizioni restano gravi, mentre Zuleyha viene arrestata e condotta in carcere, dove subisce ogni tipo di vessazione da parte delle sue compagne, ma saprà farsi valere in un momento di assoluta frustrazione. Yilmaz, stanco delle sue manipolazioni e della sua gelosia, intende chiedere il divorzio a Mujgan, ma le promette battaglia legale per avere la custodia esclusiva del figlio. Behice allora consiglia alla nipote di sfruttare la situazione per un suo tornaconto personale.

Saniye estingue il debito di Gaffur con l’aiuto di Naciye, che non solo le consegna la cambiale fatta firmare da Hatip, ma anche i soldi che suo marito ha rubato all’ex capomastro. A sorpresa, Hunkar chiede perdono a Zuleyha e le fa una sorpresa, portandole i suoi figli in carcere. Demir si risveglia dal coma ma quando viene a sapere che la moglie e Yilmaz si vedono di frequente, si toglie la fede al dito e medita vendetta contro di lei.











