Terra amara/ Anticipazioni 9 maggio: Behice contro Hunkar, inizia la guerra!

Terra amara, anticipazioni puntata 9 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 9 maggio, su Canale 5, ci dicono che Hunkar ordina a Gulten di occuparsi di Adnan così Zuleyha sarà più libera per prepararsi per la serata di votazione al Circolo. La moglie di Demir, però, si oppone e insiste che resterà a casa per stare vicino a suo figlio malato. Zuleyha sospetta che Hunkar distingua i suoi nipoti come fa suo marito, quindi le chiede se farebbe la stessa cosa se Leyla avesse la febbre. Nel frattempo, tutto è pronto per la gran serata al circolo dove si voterà per eleggere la presidentessa delle “dame di carità” di Cukurova. Behice è sicura di avere il consenso delle altre donne, ma riceve una bella doccia fredda quando Berika annuncia di candidarsi.

Un altro domani/ Anticipazioni 9 maggio: Dani confessa a Jaime tutta la verità!

Ancora sicura di poter vincere, la zia di Mujgan verrà sorprendentemente messa in un angolo quando Berika le soffierà il posto! Infatti il voto inatteso di Fusun, che si era sempre detta positiva alla candidatura di Behice, permette alla candidata di trionfare. La perfida zia di Mujgan è molto risentita del risultato, quindi, per ripicca, la donna, che ha già dichiarato implicitamente guerra a Hunkar, comincia ad alludere a un segreto di quest’ultima che solo lei dice di esserne a conoscenza.

Sei sorelle/ Anticipazioni 9 maggio: l'epidemia prosegue, Blanca aiuta Cristobal

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 9 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Sermin ha simulato un’aggressione per fare in modo di incolpare Sabahattin, che non perdona per averla lasciata. La diabolica nipote di Hunkar, dopo aver denunciare il falso atto di violenza domestica alla guardia civile, si recherà da Julie per fare lo stesso. Come reagirà la sua rivale di fronte a quello che crede sia un’aggressione dell’uomo che ama? Successivamente, Sermin avvisa Hatip del fatto che la polizia sta cercando il suo scagnozzo Rasit. L’amante, però, le assicura tuttavia di avere la situazione sotto controllo. Ma sarà davvero così?

Beautiful/ Anticipazioni 9 maggio: Brooke, l'avvertimento a Taylor su Ridge!

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hunkar, temendo che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan, cerca di convincere il figlio a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla. Demir, però, è irremovibile. Intanto, Sermin intende salvare il suo matrimonio e quindi cerca con successo di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito, con l’intento di farla allontanare da Sabahattin. Il piano non va a suo favore, e Sermin giura vendetta: si picchia da sola e poi denuncia il marito di aggressione domestica. Intanto Behice mette in guardia Mujgan: con la sua gelosia nei confronti di Zuleyha potrebbe causare ancora più attrito tra le due famiglie. Saniye e Gaffur consolano la piccola Uzum che ha perso la mamma nella baracche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA