Terra amara/ Anticipazioni 9 marzo: Demir chiede a Hunkar di non punire Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 9 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 9 marzo, su Canale 5, ci dicono che dopo la morte di Bezhat, Behice è ospite di Yilmaz e Fekeli. La donna dice a quest’ultimo di sentirsi molto sola dato che nessuno dei familiari di Mujgan ha voluto presenziare al funerale del fratello. Yilmaz, intanto, si sente tanto confuso: da una parte non ha ancora dimenticato Zuleyha, dall’altra non vuole far soffrire Mujgan perché le vuole bene e non si merita altro dolore. Il giorno successivo, Hunkar è a colloquio con Demir in prigione al quale dice che sta cercando in tutti i modi di rintracciare Sermin in modo da farle ritirare la denuncia, ma senza successo. Sappiamo che Sermin è in realtà ospite di Hatip, che la sta nascondendo dagli Yaman.

Beautiful/ Anticipazioni 9 marzo: Brooke e Taylor, confronto tra ex rivali

Demir poi raccomanda a sua madre di non trattare male Zuleyha mentre lui è in carcere poiché lei gli ha promesso di comportarsi bene e che lo avrebbe aspettato una volta uscito. E infatti, una volta rientrata in tenuta, Hunkar chiede a Gaffur di rimettere il telefono in camera della nuora. Zuleyha non si fida molto e pretende che la suocera (o chiunque altro) bussi prima di entrare nella sua stanza, facendo ancora una volta leva sul fatto che se Demir lo venisse a sapere, andrebbe su tutte le furie e si allontanerebbe di nuovo da sua madre.

Un altro domani/ Anticipazioni 8 marzo: Julia vede Olga e Tirso insieme...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 9 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz e Fekeli con anche Mujgan e Behice parlano del debito di Behzat e della vendita dell’ospedale. Fekeli si offre di aiutare le due donne mettendo a loro disposizione i suoi avvocati. L’indomani si preparano a partire per Adana, e Yilmaz e invita Behice ad andare con loro.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz incontra Zuleyha alla tenuta e punta un’arma contro chiunque si metti in mezzo; Zuleyha, però, ha fatto un giuramento a Demir, ed è costretta a chiudere per sempre con Yilmaz. Quest’ultimo è deciso a non arrendersi ed è pronto a mettere fine al suo matrimonio con Mujgan pur di lottare per Zuleyha. Tuttavia, una telefonata di Fekeli dall’ospedale sconvolge tutti i suoi piani: Behzat è in ospedale in condizioni critiche. E il padre di Mujgan morirà poco dopo, ma non prima aver fatto giurare a Yilmaz che proteggerà sempre sua figlia.

Un posto al sole/ Anticipazioni 8 marzo: Teresa, l'ultimo ricordo di tutti

Quel che è peggio è che nessuno della famiglia della dottoressa vuole venire al funerale del padre. Intanto Hunkar incarica Gaffur di andare a ritirare dei soldi che serviranno per questioni legali, ma il capomastro viene prima ingannato da Hatip, e poi derubato da due suoi scagnozzi. Incastrato e costretto a firmare una cambiale, Gaffur torna comunque in tenuta portando i soldi a Hunkar, ma il suo comportamento fa insospettire Saniye che pensa ci sia dell’altro. Intanto si svolge il funerale di Behzat e Mujgan è addolorata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA