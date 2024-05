Terra Amara, anticipazioni puntata 10 maggio 2024/ Zuleyha in grave pericolo: diabolico piano di Betul

Terra Amara, anticipazioni puntata del 10 maggio 2024 in prima serata

Torna con un nuovo appuntamento serale la soap turca che ha conquistato migliaia di telespettatori che si sono appassionati alle vicende degli abitanti di Cukurova e dalle anticipazioni su Terra Amara del 10 maggio 2024 si scopre che non mancheranno i colpi di scena e soprattutto per Zuleyha sarà in grave pericolo a causa di una serie di eventi che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. E dunque, andiamo con ordine per scoprire cosa succederà. La trama riparte dalla fuga di Abdulkadir che si nasconderà tra le montagne allo scopo di cercare disperatamente di attraversare la frontiera.

La fuga dell’uomo farà perdere la pazienza a Fikret che a sua volta accuserà Hakan di essere complice, tra i due ci sarà una violenta lite alla presenza anche di Zuleyha. I sospetti e le tensioni cresceranno ma la più pericolosa si rivelerà essere Betul. La donna, infatti, metterà in atto un diabolico piano per eliminare Zuleyha. Innanzitutto grazie all’aiuto dei suoi scagnozzi rapirà Colak e poi con un inganno attirerà nella foresta Zuleyha, rischia di morire ma il potrebbe fallire perché in soccorso arriverà Cetin, cosa accadrà?

Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha in pericolo e rischia di morire

Le anticipazioni su Terra Amara nella puntata del 10 maggio 2024 svelano, infine, anche cosa succederà agli altri protagonisti. Mentre Zuleyha sarà in pericolo di vita e terrà tutti con il fiato sospeso, Gaffur cercherà di fare bella figura pubblicando una sua foto tra gli annunci matrimoniali del giornale.

Tuttavia il suo piano prenderà una svolta inaspettata quando si troverà coinvolto in un violento episodio che scuoterà la tranquillità della cittadina. Insomma gli spoiler svelano che non mancheranno i colpi di scena e nella nuova puntata della soap turca trasmessa da Canale5 a partire dalle 21.30 circa. Gli episodio trasmessi saranno tre, seguiti da un’altra soap di origine turca Endless Love. Le puntate, inoltre sono visibili anche in streaming e disponibili su Mediaset Infinity.

Terra Amara, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra Amara Hakan e Abdulakir hanno rischiato la vita a causa di Hamran. Quest’ultimo, infatti, è consapevole che i due hanno commesso un omicidio diversi anni prima in Libano. La situazione per Hakan si è fatta tesa anche nella vita di coppia. Il matrimonio con Zuleyha non procede nel migliore dei modi e quest’ultima durante una vacanza a causa dell’ennesima lite prenderà i bambini e deciderà di andare via.











