Terra Amara, anticipazioni puntata 17 maggio 2024/ Betul spara ad Hakan e…

La soap opera turca, che ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e i suoi personaggi intriganti, si appresta ad arrivare all’attesissimo finale di stagione. L’ultima puntata, infatti, andrà in onda il prossimo 31 maggio. Cosa rivelano le anticipazioni di Terra Amara?

Terra Amara: dove eravamo rimasti? Le ultime anticipazioni

Nell’ultimo episodio, andato in onda il 12 maggio 2024, Colak viene ucciso da un uomo misterioso che gli spara a sangue freddo colpendolo al petto. La scomparsa dell’uomo viene sentita molto dalla comunità di Cukurova che lo rispettava e conosceva da tempo. A trarre beneficio dalla morte di Colak però c’è Betul, convinta che avrebbe ereditato tutti i suoi averi. La donna si reca dall’avvocato insieme alla madre ma scopre una verità sconcertante: il matrimonio con Colak non era stato mai registrato, dunque, Betul non ha per legge nessun diritto sull’eredità dell’uomo.

In realtà Colak è ancora vivo; l’uomo ha solo finto la sua morte, sotto suggerimento di Zuleyha, per incastrare la donna. Zuleyha, invece, inizia a pedinare suo marito perchè sospetta che lui abbia aiutato Abdulkadir a fuggire. Il suo intuito, in effetti, si rivela giusto: Hakan sta aiutando l’uomo e Vahap a lasciare il Paese. La protagonista si infuria con il marito per averle spudoratamente mentito e non sarà semplice per lui riconquistare la sua fiducia. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni di Terra Amara per la prossima puntata.

Terra Amara anticipazioni puntate 17 maggio: Hakan muore e…

Betul è furiosa dopo aver scoperto la macchinosa trappola che suo marito ha orchestrato per stanarla, tanto da compiere un gesto estremo per la rabbia. La donna si reca armata alla villa di Colak per vendicarsi di Zuleyha e ucciderla ma colpisce Hakan che si era recato sul luogo per incontrare sua moglie. Nonostante i tentativi dei medici per salvarlo, Hakan muore in ospedale; Zuleyha è distrutta dal dolore ma deve farsi forza e presiedere ai funerali di suo marito che si terranno a Smirne.

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Betul, dopo aver ucciso Hakan, cerca di fuggire dal paese. Nella corsa per lasciare Cukurova incontra Abdulkadir e Vahap, anch’essi fuggitivi, che le proporranno di unirsi a loro in cerca di un nascondiglio in Siria. Zuleyha, per onorare la memoria di suo marito Hakan, prende una decisione molto importante ovvero donare l’intero patrimonio agli abitanti di Cukurova. Secondo le anticipazioni di Terra Amara, Gaffur e Uzum stanno per incontrare la donna misteriosa conosciuta in una rubrica di annunci matrimoniali. Come andrà l’appuntamento al buio? La donna misteriosa di nome Gulsum non si presenta all’incontro con Gaffur; quest’ultimo rimane molto deluso ma, in realtà, si rivela tutto essere un fraintendimento. La donna aveva semplicemente sbagliato il luogo dell’incontro e cercherà di scusarsi con l’uomo. Come finirà tra i due?

