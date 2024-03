Terra Amara, anticipazioni puntata 22 marzo 2024/ Zuleyha sul lastrico, poi il colpo di scena

Terra amara, anticipazioni puntata 22 marzo 2024

Le anticipazioni di Terra amara che torna in onda oggi, venerdì 22 marzo, in prima serata su canale 5, svelano la particolare situazione che Zuleya si ritroverà ad affrontare. Le preoccupazioni e i drammi non mancano mai nella soap opera turca che può essere vista sia in diretta televisiva su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Infinity. Nella puntata in onda questa sera, Zuleya si ritroverà a gestire la grave situazione economica della propria famiglia. Improvvisamente, infatti, la donna è costretta a lasciare la casa insieme ai figli e a tutta la sua famiglia rifugiandosi in albergo.

Come se non bastasse, la situazione economica e tutti i problemi che ne derivano espongono Zuleya alla derisione di Sermin e Betul. Quest’ultima, in particolare, non perderà occasione per prendersi una rivincita sulla donna che considera la maggiore responsabile dei suoi problemi.

Terra amara: cosa accade nella puntata del 22 marzo 2024

Nella puntata di Terra amara in onda questa sera, la villa in cui Zuleyha vive con la sua famiglia viene messa all’asta ma la donna è convinta di poter saldare il debito e tornare in possesso della casa. Hakan, nel frattempo, è riuscito a far arrestare l’impostore che si fingeva Müjdat, lo zio di Kerem Alì ma Fikret continua ad avere dei dubbi ed è sempre più convinto che l’uomo sia coinvolto personalmente nel rapimento del bambino. Zuleyha, inoltre, non riesce a tornare in possesso della villa e decide di portare tutti in hotel.

Abdülkadir e Betül si trovano a casa di lei e parlano del loro futuro insieme, ma vengono sorpresi dall’arrivo di Colak contro cui l’uomo vorrebbe reagire. Betul, però, riesce a dissuaderlo chiedendogli di restare nascosto. Sermin, nel frattempo, diffonde la notizia della grave situazione economica di Zuleyha che prova a riavvicinarsi a Betul che, tuttavia, la insulta.

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleya è stata alle prese con momenti davvero difficili. Dopo il rapimento del bambino, è stata colta dall’arrivo della notizia del debito che ha con il fisco e che la espone al rischio di perdere Villa Yaman. Ad aiutarla c’è Hakan che continua a portare avanti anche i suoi affari provando a conquistare la fiducia di Fikret che, invece, continua a non fidarsi di lui.

Betul, infine, stanca di essere considerata semplicemente l’amante di Çolak, decide di andare via di casa e seguire il cuore lasciandosi andare al sentimento che nutre per Abdülkadir e che ha provato in tutti i modi a mascherare.











