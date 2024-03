Terra amara, anticipazioni puntata 24 marzo 2024/ La vendetta di Zuleyha, Betul smascherata

Terra amara, anticipazioni puntata 24 marzo 2024

Le anticipazioni della prossima puntata di Terra amara, in onda domenica 24 marzo, alle 14.30 su canale 5, svelano il piano di Zuleyha per smascherare Betul. Dopo aver rischiato di perdere la villa e la volontà di riavvicinarsi a Betul che, tuttavia, reagisce in malo modo insultandola davanti a tutti, Zuleya decide di prendersi la rivincita organizzando tutte le prove necessarie per smascherare Betul e punire di conseguenza anche Sermin. A schierarsi con Betul sarà Colak che, per difendere l’onore della donna per la quale ha perso la testa, decide di dare sfogo alla sua ira.

La vendetta di Colak, tuttavia, sarà spietata e rischierà di mettere fine alla vita di molte persone che vivono a villa Yaman, ma cosa accadrà nella prossima puntata della soap opera turca che può essere vista sia in diretta televisiva su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Infinity?

Terra amara: cosa accadrà nella prossima puntata

Nella prossima puntata di Terra amara, Zuleyha organizza la proiezione di un film alla cui proiezione possono partecipare tutti. Sullo schermo, però, in realtà, viene trasmesso il filmato in cui Betul si vanta di aver sottratto del denaro all’azienda Yaman e di aver organizzato il tutto in modo che la legge le sequestrasse anche la villa. In questo modo, Zuleyha la umilia smascherandola davanti a tutti. Betul è disperata ma non trova conforto e comprensione neanche nella madre. Sermin, infatti, la accusa di essere stata un’ingenua e di aver sottovalutato l’intelligenza di Zuleyha.

Sermin, tuttavia, non si arrende e riesce a convince Colak a vendicare Betul. Colak, così, si presenta in villa sparando all’impazzata e solo Fikret riesce a fermarlo. Nel frattempo, Zuleyha riceve un telegramma in cui è scritto che il Signor Sadi è ricoverato in ospedale ad Ankara in gravi condizioni. La donna decide di andare da lui ma in ospedale scopre tutta la verità su Hakan.











