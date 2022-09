Terra Amara/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Sermin scopre la verità su Veli

Terra Amara, anticipazioni puntata 6 settembre

Le anticipazioni di Terra amara in onda oggi, martedì 6 settembre 2022, ci rivelano che Sabahattin scopre che Gulten è innocente, non è stata lei a rubare i gioielli di famiglia, ma è stata la moglie che ha architettato un piano diabolico per far ricadere la colpa sulla ragazza. Inoltre Sermin ha accusato Gulten di essere l’amante del marito. Sabahattin disgustato dal comportamento della moglie ha deciso di neutralizzarla una volta per tutte. Mentre prova molta stima nei riguardi di Gulten che si è sempre dimostrata una persona corretta e rispettosa, non può dire altrettanto della moglie, che con i suoi piani diabolici sta mostrando la sua cattiveria. Dopo aver portato avanti alcune indagini per suo conto, il medico mostra a Sermin alcune foto che la ritraggono in atteggiamenti compromettenti con Veli. Sabahattin ne approfitta per chiederle il divorzio, questa volta non si può rifiutare di concederglielo, i fatti sono evidenti. Veli, il fratellastro di Zuleyha, dopo aver ingannato Sermin e preteso di dargli il denaro per poterlo giocare d’azzardo, ha messo a segno un altro colpo con Fusun. Zuleyha si reca da Nazire per portarle alcuni abiti, ma la trova sulla riva del torrente in preda a un attacco epilettico.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Stefania lascia Marco

Terra Amara, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca Terra Amara Yilmaz racconta a Fekeli che alla festa di fidanzamento ha incontrato Demir e Zuleyha. Quando Demir l’ha visto è rimasto pietrificato. Fekeli gli suggerisce di usare cautela, non risponderanno all’affronto subito. Yilmaz gli ricorda che ha promesso di non lasciare il figlio di Zuleyha orfano, ma questo con gli impedirà di chiudere i conti con Demir. Il suo rivale in amore non si capacita e confida a Cengaver di aver creduto di essersi liberato del suo nemico, invece è riuscito a farla franca e quando lo ha visto alla festa non ha creduto ai suoi occhi. Probabilmente quando l’edificio è esploso, Yilmaz non era presente. Da quando Yilmaz è diventato il nuovo proprietario del cotonificio, le sue finanze sono migliorate. Ricordandosi da dove proviene, ha ordinato ai suoi uomini di distribuire cibo alla gente del paese che versa in povertà. Cengaver vede quanto sta accadendo e lo riferisce a Demir che ritiene di aver sottovalutato Yilmaz, in questo modo si sta accaparrando le simpatie e la stima della popolazione.

Un altro domani/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Francisco si sente in colpa...

Zuleyha sta confezionando per il marito un pigiama, Sermin le fa notare che il cugino non lo indosserà mai, perché è abituato a capi di abbigliamento più pregiati. Hunkar interviene mettendo a tacere la donna sempre pronta a minimizzare tutto quello che fa la nuora. Saniye perde il bambino e si dispera. Hunkar reclama la sua presenza, ma la donna sta piangendo in bagno. La domestica corre dal marito a riferirgli quanto le è accaduto. Hunkar la segue e scopre Gaffur nascosto in una stalla, mentre lei credeva che stesse a Istanbul alla ricerca di Gulten. La donna costringe la coppia a raccontarle la verità, altrimenti sarà costretta a licenziarli. Gulten le dice che la sorella lavora nella villa di Yilmaz. Hunkar telefona a Gulten e la intima a tornare a casa altrimenti suo fratello con sua cognata incinta si ritroveranno in mezzo alla strada. La ragazza sentendosi in colpa per quanto sta accadendo alla sua famiglia, decide di tornare a casa Yaman. Fikeli e Hunkar fanno un patto per salvaguardare la vita dei loro figli. Visto l’attrito che c’è tra i due, i rispettivi genitori decidono di tenerli lontani per evitare che qualcuno possa farsi male e si fanno promettere di non commettere sciocchezze che possa mettere a repentaglio la vita dell’altro. Demir non è intenzionato a posare l’ascia di guerra e nemmeno Yilmaz, ma la tregua imposta dai genitori questa volta devono rispettarla.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Liam è libero!

© RIPRODUZIONE RISERVATA