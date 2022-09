Terra Amara/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Zuleyha tra Demir e Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 7 settembre

La anticipazioni della soap opera turca Terra amara in onda oggi, mercoledì 7 settembre 2022, Yilmaz porta Nazire in ospedale, dopo che Zuleyha lo ha informato della sua cristi epilettica. Yilmaz decide di accompagnare a casa Zuleyha, ma per strada si imbattono in Demir, che vuole uccidere il rivale. I due uomini si puntano in faccia la pistola, ma Zuleyha si mette tra loro per evitare che i due giovani si sparino. La donna ribadisce il suo amore per Demir e chiede a marito di non commettere qualcosa che potrebbe avere ripercussioni su loro figlio. Hunkar teme che il ritorno di Fekeli e Yilmaz possa riaccendere una faida tra la sua famiglia e il vecchio nemico…

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Terra amara Hunkar chiede a Gulten perché è andata a vivere da Yilmaz. La ragazza le riferisce che il fratello voleva farla sposare con un uomo che non amava. Presa dallo sconforto era intenzionata a impiccarsi nel porcile, ma Yilmaz l’ha salvata e portata a casa sua. Hunkar le promette che non lascerà che questo accada, ma deve assicurarle di stare lontana da Yilmaz, altrimenti la caccerà dalla villa. Per quanto riguarda Gaffur e Saniye la donna decide di tenerli alle sue dipendenze perché la domestica è incinta. Saniye è preoccupata perché il giorno che scoprirà che non c’è nessun bambino finirà con il marito in mezzo a una strada. Veli dopo aver truffato Sermin, si sta servendo dell’onestà di Fusur per prelevarle un’ingente somma di denaro. La donna si lascia convincere e gli accorda il finanziamento. Sermin quando vede Gulten l’aggredisce e l’accusa di essere una ladra. L’intervento di Hunkar mette fine alla disputa. Hunkar racconta ai suoi familiari che la domestica si è assentata perché è andata a trovare un parente e non è mai partita per Istanbul, di conseguenza non è stata lei a rubare i gioielli della nipote. Questo è successo perché il fratello voleva darla in sposa a un uomo che non ama. Sebahattin suggerisce alla moglie di andare dalla polizia a denunciare il furto poi le mostra alcune foto compromettenti che la ritraggono con un uomo in atteggiamenti confidenziali. Il medico chiede alla moglie il divorzio. Yilmaz quando torna a casa apprende che Gulten ha lasciato la villa senza dare spiegazioni. L’uomo chiede a una conoscente di voler parlare con la domestica. La coppia s’incontra in gran segreto. Yilmaz rivela alla ragazza di volerle bene come se fosse sua sorella. Gulten è affranta, sperava che l’uomo si dimenticasse di Zuleyha una volta sposata con Demir, invece ancora è innamorato di lei.

Su ordine di Hunkar, Gulten va a ritirare dei pacchi. Il commesso le consegna anche una scatola per Sermin e le dice di ricordarle che ha un debito da saldare. La domestica riferisce tutto a Hunkar, la quale apre il pacco e trova all’interno un paio di gemelli con le iniziali “V.E.” che si riferiscono a Veli. Hunkar affronta la nipote e la rimprovera di aver dato il denaro che doveva estinguere i suoi debiti a Veli. L’uomo è un truffatore, Sermin non crede alle parole della zia, ma poi si accorge di essere stata derubata dall’uomo che amava. Hunkar ordina a un suo uomo fidato di scovare Veli e informarla dove si trova. Nel frattempo Zuleyha va al villaggio per consegnare degli abiti e scopre Nazire in preda a un attacco epilettico. Poco dopo sopraggiunge Yilmaz avvisato dalla figlia della donna. La coppia viene vista da una contadina che non perde tempo e avverte Demir che la moglie è salita in auto con il Yaman. In realtà i giovani hanno portato Nazire all’ospedale. Hunkar s’incontra con Fekeli per fare un accordo che preserva la vita dei loro figli.

