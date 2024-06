Terra Amara anticipazioni puntata 8 giugno 2024/ Finale di stagione: Betul finisce in prigione e…

La soap di origine turca è pronta a regalare ai telespettatori un grande e spettacolare finale di stagione. Terra Amara andrà in onda l‘8 giugno con l’ultima puntata, in prima serata su Canale 5. Fikret e Zuleyha sono riusciti ad assicurare alla giustizia gli assassini di Hakan, ma questo basterà a risolvere la situazione?

La serie televisiva ha avuto uno straordinario successo su Mediaset, tanto che dalla fascia pomeridiana Terra Amara si è spostato all’appuntamento serale. Il finale di stagione è sicuramente molto atteso e conterà diversi telespettatori sintonizzati per scoprire cosa accadrà ai protagonisti.

Terra Amara: riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente di Terra amara, andata in onda lo scorso venerdì 31 maggio, Fikret ha chiesto a Zeynep di sposarla e la coppia comincia i preparativi per il matrimonio. Il clima di festa, però, non sembra scoraggiare Abdulkadir, Betul e Vahap che riescono a raggiungere il confine con la Siria, per fuggire da Cukurova.

Vahap viene fermato dalla polizia, ma riesce comunque a scappare e tornare in città dove tenderà una trappola a Colak. L’uomo riesce a nascondere l’arma con la quale è stata uccisa Celik nella sua villa, per poi chiamare le autorità e far ricadere la colpa dell’omicidio su di lui. Nel frattempo, Fikret e Zuleyha raggiungono la Siria e, dopo estenuanti ricerche, riescono a catturare i fuggitivi e a consegnarli alla giustizia per essere processati. Ma vediamo cosa rivelano le anticipazioni di Terra Amara per il finale di stagione.

Anticipazioni Terra Amara puntata dell’8 giugno 2024: Finale di stagione

Vahap scopre che suo fratello è stato arrestato e, durante una visita in prigione, giura vendetta verso Fikret che ignaro è impegnato nei preparativi per le nozze. Betul, Abdulkadir e Colak vengono assicurati alla giustizia e, finalmente, e condannati a passare il resto dei propri giorni in reclusione.

Le anticipazioni di Terra Amara svelano che a Cukurova tutti sono in aria di festa, eccitati per il matrimonio di Fikret e Zeynep. Durante la celebrazioni diverse coppie decideranno di convolare a nozze: Gaffur e Gulsum in estate, mentre Cevriye riceve una romantica proposta. La calma e la gioia dei festeggiamenti viene però rovinata da Vahap che, per vendicarsi dello sposo, minaccia di far esplodere una bomba che si rivela poi falsa. La polizia giunge in fretta sul luogo e riesce a portare il malvivente dietro le sbarre.











