Terra Amara/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Zuleyha va a trovare Yilmaz

Terra Amara, anticipazioni puntata 9 settembre

Le anticipazioni della soap opera turca Terra amara di oggi, venerdì 9 settembre 2022, ci rivelano che una volta messa fuori gioco Hunkar con un potente sonnifero, Zuleyha va all’ospedale a trovare Yilmaz. L’Akkaya si risveglia e vede al suo capezzale la donna che ha sempre amato. L’uomo non perde tempo e una volta ristabilito riprende subito in mano le redini della sua vita. Difatti una volta tornato in fabbrica si candida come Presidente della Camera di Commercio di Cukurova. Nonostante Demir sia riuscito a concludere l’acquisto di alcuni importanti terreni, teme che il suo avversario possa acquistare potere e diventare pericoloso. Hunkar continua a non fidarsi di Zuleyha soprattutto da quando l’ha sentita dire al figlio che presto conoscerà suo padre, riferendosi a Yilmaz. Sermin affronta Veli e lo accusa di averla manipolata per estorcerle del denaro. L’uomo non si fa intimidire e la ricatta. A questo punto Sermin si rivolge a Hunkar e per farsi dare quello di cui ha bisogno, la minaccia a sua volta rivelando che se non asseconderà la sua richiesta rivelerà che Yilmaz e Zuleyha non sono fratelli. La Hunkar non ci sta e inferocita affronta Sermin, dicendole di non cedere al suo ricatto perché ha in mano i negativi che la ritraggono insieme a Veli.

Terra Amara, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Terra amara gli uomini di Fekeli sono alla ricerca di Yilmaz. L’uomo è disperato ha già perso due figli non può permettersi che accada una terza volta. Sospetta che Demir abbia ucciso Yilmaz e nascosto il corpo. Denuncia la scomparsa alla polizia, ma alla questura apprende che è stata ritrovata un’auto rossa con dentro un uomo gravemente ferito. Fekeli corre sul posto e scopre il corpo di Yilmaz in fin di vita. Porta il figlio d’urgenza in ospedale. L’Akkaya è in coma. Demir viene avvisato dell’accaduto e Zuleyha apprende la notizia senza muovere ciglio, sotto lo sguardo attento del marito e della suocera. Gaffur riferisce alla moglie che se Yilmaz ha qualche probabilità di vita, lui gli darà il colpo finale, non ha sopportato il fatto che abbia ospitato in casa Gulten e poi una volta tolto di mezzo i signori Yaman lo sapranno ricompensare. Zuleyha informa Hunkar che ha voltato pagina, non è più interessata a Yilmaz, ma la donna fatica a crederci. Sermin è stata truffata da Veli, anche Fusun è caduta nella sua trappola e la Yaman l’avverte del pericolo che sta correndo. Yilmaz è fuori pericolo, bisogna aspettare soltanto che si risveglia dal coma. Zuleyha chiede aiuto a Sabahattin, teme che Yilmaz possa morire e vuole andarlo a trovare all’ospedale. Fekeli è convinto che Demir ha manomesso i freni dell’auto del figlio per mandarlo fuori strada. Gaffur si introduce d inascosto nella camera di Yilmaz con l’intenzione di ucciderlo, ma entra il medico e lancia l’allarme. Gaffur viene bloccato sulle scale da Fekeli. Quando torna a casa ha il viso tumefatto, giustifica le ferite dicendo che ha soccorso un’anziana che le stavano rubando la borsa, ma Saniye sa come sono andati realmente i fatti: è stato picchiato dagli uomini di Fekeli. Gaffur ha un messaggio per Demir da parte del suo nemico, ma Saniye gli consiglia di tacere per non finire entrambi in mezzo a una strada. Zuleyha vuole vedere Yilmaz, Sebahattin le procura un potente sonnifero che fa prendere ad Hunkar. Una volta addormenta, la Altun esce di casa indisturbata.

