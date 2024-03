Terra Amara, anticipazioni puntata serale 15 marzo 2024/ Züleyha spara ad Hakan, poi la villa pignorata

Terra Amara, anticipazioni puntata 15 marzo 2024: Züleyha in crisi

Questa sera 15 marzo 2024 su Canale 5 torna l’appuntamento serale con la soap Terra Amara. Due nuovi episodi sono dunque previsti per questo nuovo appuntamento con la fiction che si appresta ad arrivare alla sua conclusione. Le anticipazioni ci svelano che si riparte da Hakan che si rifiuta di cedere a Züleyha le sue quote dell’azienda. La reazione della donna di fronte a questa decisione è sorprendentemente intensa.

In passato, Züleyha era pronta a legarsi a Mehmet, il quale aveva conquistato un posto speciale nel suo cuore dopo la scomparsa di Demir. Tuttavia, la rivelazione che Mehmet e Hakan siano la stessa persona, e che quest’ultimo abbia architettato un piano per danneggiare la sua famiglia, la getta nell’abisso dello sconforto.

Terra Amara, anticipazioni: Züleyha spara ad Hakan

Züleyha è profondamente scossa dall’idea di dover affrontare come partner in affari il peggiore nemico degli Yaman. Così arriva persino a compiere un gesto estremo e spara ad Hakan. La sua vita è ora appesa a un filo, ma l’intervento di Fikret evita il peggio. Intanto, nel corso della nuova puntata serale di Terra Amara, Fikret e Züleyha trascorrono del tempo insieme alla villa, in compagnia di Lutfiye e Fadik. È qui che quest’ultimo si lascia andare a delle dischiarazioni che sembrano anticipare quale sarà il loro destino come coppia.

Poco dopo, Fikret nota la presenza di Vahap nei dintorni della tenuta e condivide la sua inquietudine con Hakan, esortandolo a intervenire e coinvolgere Abdulkadir per evitare che il peggio diventi realtà: ovvero la vendetta tanto temuta.

Terra Amara, anticipazioni e diretta streaming: villa pignorata, Züleyha alle strette

Le anticipazioni di Terra Amara ci svelano inoltre che a villa Yaman si presenta un ufficiale giudiziario. L’uomo ha il compito di pignorare la dimora a causa di un debito accumulato con il fisco. Züleyha è scioccata dalla notizia: se il debito non verrà saldato, la donna sarà costretta ad abbandonare la villa. Cosa accadrà adesso?

Ricordiamo che è possibile seguire Terra Amara in diretta su Canale 5 questa sera, a partire dalle 21.30, ma anche in streaming su Mediaset Infinity. Qui possono essere inoltre recuperate le puntate già andate in onda.











