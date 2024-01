Terra amara, anticipazioni settimanali dall’8 al 14 gennaio 2024/ Trame nuove puntate: dov’è finito Fekeli?

Anticipazioni settimanali Terra Amara, ecco che cosa accade nelle nuove puntate: Demir, che fine hai fatto?

Terra Amara torna su Canale 5 con nuove puntate dall’8 al 14 gennaio. Le anticipazioni settimanali di Terra Amara e le trame dei nuovi episodi rivelano grandi colpi di scena e momenti dolorosi per i fan della fiction turca. Andiamo dunque a scoprire cosa aspettarci, sbirciando sinteticamente cosa accadrà giorno per giorno. Nella puntata in onda l’8 gennaio, Sermin organizza la cerimonia di circoncisione, ma Saniye, contraria, la investe con il furgoncino, causandole una frattura alla gamba. Proseguono nel frattempo le ricerche di Demir, di cui non si hanno più informazioni.

Nell’episodio del 9 gennaio Fikret e Cetin sono in Siria e chiedono aiuto a Sahap, amico di Fikret. Il rapporto tra Zuleyha e Fikret finisce al centro di molti pettegolezzi, mentre per Demir si teme l’ipotesi rapimento. Un colpo di scena arriva nella puntata di giovedì 11 gennaio, con la morte Fekeli. Sia Lutfiye che Zuleyha, tuttavia, hanno dei dubbi su cosa sia successo davvero e vogliono vederci chiaro.

Le anticipazioni settimanali di Terra Amara descrivono Fikret sempre più sospettoso nei confronti di Hakan. Nella puntata di sabato 13 gennaio, Sermin vuole farsi perdonare da Lutfiye e, intanto, studia come vendicarsi nei confronti di Saniye che investendola le ha procurato la rottura della gamba. Alla tenuta nel frattempo arriva una donna misteriosa, che chiede di vedere Demir, perché non crede sia scomparso.

Fikret e Betul passano la notte insieme, mentre Hakan quando capisce che il fratello è morto accidentalmente, decide di intervenire e salvare la vita a Fekeli. Facendo finta di perdere il controllo della sua vettura, colpisce quella di Fekeli e lo convince a farsi riportare alla villa da lui. Ma ad attenderlo potrebbero esserci altri colpi di scena…

