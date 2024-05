Terra Amara come finisce? Anticipazioni clamorose di Sibel Tascıoglu a Verissimo/ “Per Sermin si mette male”

Sermin Yaman e Fusun, anticipazioni sul finale di Terra Amara: “Per Sermin le cose non andranno bene”

Per gli tutti gli appassionati di Terra Amara ospiti a Verissimo le attrici Sibel Tascıoglu (Sermin Yaman) e Yeliz Dogramacılar (Fusun). Le due sono molto amiche anche nella vita privata e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin hanno confessato che amano entrambe chiacchierare, mangiare cibo sano e buono, guardare serie tv e andare in giro. Hanno creato anche un bel clima anche con gli altri attori tra cui Aras Senol attualmente tra i naufraghi dell’Isola dei famosi 2024.

Durante l’intervista non potevano mancare dei riferimenti alla soap turca e le due attrice hanno rivelato delle piccole anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara e sul gran finale. L’attrice ha anticipato: “Purtroppo per Sermin le cose non andranno per niente bene, non avrà una vita facile. Non posso aggiungere niente ma…” Fusun invece arriverà fino alla fine della stagione. L’ultima puntata di Terra Amara, infatti, andrà in onda mercoledì 31 maggio e non mancheranno i colpi di scena.

Terra Amara, Sibel Tascıoglu e Yeliz Dogramacılar: “Siamo molto amiche anche nella vita”

A Verissimo le due attrici che in Terra Amara impersonano Sermin e Fusun hanno rivelato su cosa si basa la loro lunga amicizia: “Ci assomigliamo davvero molto, abbiamo tutt’e tue un carattere molto sincero ed abbiamo entrambe istinto materno.” Aggiungendo che entrambi si sono sostenute anche in momenti non facili. Spazio ha avuto poi la vita privata, ntrambe sono sposati. Sibel ha confessato: “Mio marito l’ho conosciuto a tempi della scuola, siamo insieme dal 2013 e da allora non ci siamo mai lasciati e spero che duri per sempre” E Yeliz invece ha ammesso: “Presto con mio marito festeggeremo i 15 anni isieme andiamo molto d’accorso e due figli meravigliosi che stiamo cercando di crescere bene”











