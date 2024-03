Terra Amara, lite dietro le quinte tra gli attori di Demir e Fekeli/ “Costretti a fare pace”: cos’è successo

Terra Amara, lite dietro le quinte tra gli attori Murat Unalmis e Kerem Alisik, che interpretano Demir e Fekeli

In attesa della nuova puntata di Terra Amara, che andrà in onda su Canale 5 questa sera, 15 marzo 2024, arriva un retroscena inedito dal set. Ricordiamo che la celebre soap turca è ormai verso la conclusione, essendo arrivata alla sua quarta stagione (andata in onda in Turchia nel 2022). Mentre il pubblico aspetta dunque di conoscere quale sarà il destino di Züleyha Altun e degli altri protagonisti, la rivista Tele Sette ha svelato di una lite avvenuta tra gli attori Murat Unalmis e Kerem Alisik.

Parliamo degli interpreti di due personaggi amatissimi di Terra Amara, ormai però usciti di scena: Demir e Fekeli. Stando a quanto raccontato dalla rivista, e riportato da La NostraTV, tra i due attori è sorto un litigio dietro le quinte che ha poi minato la riuscita delle riprese di quella giornata.

Terra Amara, cos’è successo dietro le quinte tra Murat Unalmis e Kerem Alisik

“In una scena con una sparatoria tra Demir e Fekeli gli attori che li interpretano, Murat e Kerem, hanno ‘discusso’ a lungo.” ha raccontato la fonte sullo scontro. E ha poi aggiunto: “Prima di girare la produzione li ha costretti a fare pace. Poi è stata adattata la trama”. Ci sarebbero stati dunque degli accesi dissapori tra gli attori Murat Unalmis e Kerem Alisik, poi a quanto pare risolto con l’intervento degli addetti ai lavori. Eppure entrambi i protagonisti, nel corso delle interviste rilasciate a Verissimo di Silvia Toffanin, non hanno mai menzionato la cosa, parlando anzi di un rapporto sereno con tutti i colleghi del cast di Terra Amara. A quanto pare, però, le cose non sono andate sempre così lisce.

