Terra amara non va in onda il 2 giugno/ Piccolo stop per la Festa della Repubblica

Terra amara non va in onda 2 giugno su Canale 5

Terra amara salta l’appuntamento di oggi 2 giugno, su Canale 5. La soap si prende una piccola pausa per via della Festa della Repubblica Italiana. Al suo posto, a partire dalle 14:10, ci sarà il film Lindstrom – Incanto d’amore, che occuperà la fascia oraria dedicata alle vicende della Cukurova degli anni Settanta. Le storie di Zuleyha, Yilmaz e Demir riprenderanno con regolarità sabato 3 giugno, quando sarà trasmesso il consueto doppio appuntamento con la soap: una puntata più lunga, che farà compagnia agli spettatori per tutto il pomeriggio.

Terra amara salta la puntata del 2 giugno, ma tornerà quindi presto in onda dopo un breve stop alla programmazione sulla rete Mediaset. Ecco quindi cosa accadrà nel prossimo appuntamento di domani, sabato 3 giugno su Canale 5.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 3 giugno

Nella puntata di Terra amara del 3 giugno vedremo fino a che punto si spingerà la furia di Demir. L’uomo si reca alle baracche in cerca di Zuleyha e, quando la trova, la minaccia di non tornare mai più in tenuta. La moglie gli dice che vuole solo rivedere i suoi figli, ma lo Yaman è implacabile: i bambini non sono più affar suo, quindi torna a dirle che non deve mai più ripresentarsi in villa. Demir, poi, ordina agli abitanti delle baracche di non offrire più riparo a Zuleyha e, se lo faranno, ne pagheranno delle amare conseguenze. Nell’afferma ciò, il rampollo spara dei colpi di pistola in aria, che spaventano tutti.

Hunkar capisce che le azioni del figlio hanno superato il limite, quindi torna al villaggio per accertarsi delle condizioni della nuora. Zuleyha è una madre distrutta; cerca di spiegare alla suocera di non aver mai tradito Demir, e che l’amore per i suoi figli è più grande di quello che prova per Yilmaz. E se non può vederli, allora non le resta che togliersi la vita. Hunkar le crede e tenta di farla ragionare, poi le offre un nascondiglio sicuro a casa di Saniye e Gaffur. In cambio, però, Zuleyha non deve assolutamente farsi scoprire da Demir, altrimenti saranno guai per tutti.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir non ha ucciso Zuleyha, ma l’ha solo ferita in testa con la pistola, e lasciata priva di sensi nel bosco. Non appena la giovane si riprende, a fatica riesce a raggiungere la villa. Adnan e Uzum, intanto, tornano a casa: i due bambini non erano stati rapiti, ma si erano solo smarriti. La gioia dell’incontro è rovinata da Demir che, vedendo Zuleyha ai cancelli della tenuta Yaman, le ordina di starne fuori e la minaccia: i figli non sono più affar suo. A nulla servono le grida disperata della moglie, che poi troverà prima conforto da Sermin, e successivamente nelle baracche, dove verrà soccorsa.

Yilmaz, intanto, sta cercando di capire dove possa essere andata Mujgan con suo figlio; la dottoressa ha intenzione di imbarcarsi per l’America e non fare mai più ritorno in Turchia. Il caso di Cengaver è stato riaperto, quindi i gendarmi si recano da Hatip per dirgli che Rashit deve essere interrogato di nuovo. Quest’ultimo, intanto, mostra di essere interessato a Fadik.











