Terra amara non va in onda oggi 3 marzo/ Quando torna la soap turca?

Terra amara non va in onda venerdì 3 marzo

Terra amara non va in onda il 3 marzo 2023: salta di nuovo l’appuntamento con la soap turca, che nel pomeriggio di Canale 5 lascerà posto ad altro. Non è la prima volta che questa settimana la rete Mediaset sceglie di non continuare con le vicende di Zuleyha, Yilmaz e Demir nella Cukurova degli anni settanta. Infatti già lunedì 27 e martedì 28 febbraio, Terra amara non è stata trasmessa per via dei funerali solenni del compianto Maurizio Costanzo. La soap non è andata in onda, così come Amici e Uomini & Donne, programmi condotti da Maria De Filippi, che sono stati cancellati nel palinsesto del pomeriggio. La stessa sorte toccherà di nuovo nella giornata di venerdì 3 marzo. Cosa andrà in onda quindi?

Al posto di Terra amara oggi 3 marzo sarà trasmessa la replica della terza puntata di Buongiorno mamma 2. Uno stratagemma già usato da Canale 5 dato che la sera stessa andrà in onda il quarto appuntamento con l’amata fiction che vede protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. E Buongiorno mamma 2 sta raccogliendo ottimi ascolti sulla rete Mediaset, quindi più che comprensibile che si voglia sfruttare la scia del successo.

Terra amara, quando torna e anticipazioni prossima puntata

Terra amara torna in onda con la puntata speciale di sabato 4 marzo 2023, che durerà due ore. L’appuntamento è infatti fissato dalle 14:30 alle 16:30. Nella prossima puntata assisteremo al primo avvicinamento tra Hatip e Sermin, un’alleanza accumunata dal loro odio per gli Yaman. La nipote di Hunkar, rimasta senza casa dopo l’incendio provocato da Demir, troverà accoglienza da parte del ricco, il quale le darà protezione. Hunkar, intanto, ha preso le redini dell’azienda Yaman dato che sta andando tutto a rotoli in assenza di suo figlio; anche in tenuta gli operai stanno battendo la fiacca.

Intanto Demir, per amore della sua famiglia, decide di rientrare ad Adana, così che il piccolo Adnan possa ricevere tutte le cure necessarie. In ospedale, l’uomo viene riconosciuto e arrestato. Zuleyha, colpita dal gesto del marito, che le ha anche chiesto scusa per tutto il male che le ha provocato, decide di chiudere con Yilmaz: il passato tra loro resterà tale. Ora Zuleyha deve al marito un grande favore dato che ha, ancora una volta, sacrificato se stesso per salvare un figlio che non è neanche il suo.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Zuleyha hanno modo di incontrarsi di nascosto per chiarirsi; lui si scusa con lei per non averla creduta e per tutto il dolore che le ha provocato. Il loro emozionante incontro è rovinato da Demir, che costringe la moglie con la forza a seguirlo, ma non senza prima essersi assicurato che Yilmaz rimanga lì: nel fare ciò, gli buca le ruote della macchina. La famiglia Yaman quindi si dà alla fuga, ma al confine è costretta a un cambio di programma. Hunkar rientra ad Adana dove viene interrogata dal Procuratore, e nega di sapere dove si trovi suo figlio e di averlo aiutato a scappare. Mujgan, invece, si infuria con Yilmaz perché ritiene che non sia affar suo farsi giustizia da solo.

Saniye apprende, con dolore, che Seher ha abortito, togliendole ogni possibilità di diventare madre. Gaffur, però, decide di restare al fianco della moglie: è lei che ama, e con o senza figli, le sarà per sempre fedele. Demir si rende conto che deve prendere una decisione difficile per il bene del piccolo Adnan, che ha cominciato ad accusare qualche malore.











