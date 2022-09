Terra amara non va in onda, perché?/ Anticipazioni prossime puntate

Terra amara non va in onda oggi 19 settembre: perché?

Terra amara non va in onda oggi: il 19 settembre, l’amata soap turca salta la programmazione per lasciare spazio allo speciale del TG5 che seguirà in diretta il Funerale della Regina Elisabetta II. Lo speciale del telegiornale occuperà tutta la fascia pomeridiana, e per questo motivo Terra amara non troverà posto nel palinsesto. Il pubblico che ogni giorno si appassionata alle vicende degli amanti sventurati Zuleyha e Yilmaz dovrà quindi attendere ancora un po’ prima di rivederli sullo schermo.

Terra amara, infatti, pare che dirà al pubblico arrivederci, almeno per ora. Da domani 20 settembre, Canale5 manderà in onda il classico appuntamento con la nuova edizione di Amici e a seguire Uomini e Donne. Ricordiamo, però, che Una vita sta per giungere al termine, quindi a quel punto Terra amara potrebbe prendere il suo posto nel palinsesto di Canale5.

Terra amara si prende una pausa: anticipazioni prossime puntate

Terra amara si prenderà quindi una lunga pausa che lascerà il pubblico di Canale5 orfano delle vicende di Zuleyha e Yilmaz per molto tempo. Non sappiamo quando la soap potrebbe tornare in onda, e tutto dipenderà dalla programmazione di Amici e Uomini e Donne nella fascia pomeridiana. Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra amara.

Secondo le anticipazioni, Zuleyha continuerà ad essere sposata con Demir, nonostante sia ancora innamorata di Yilmaz. Inoltre la giovane scoprirà di essere incinta; inizialmente il suo sposo penserà che il bambino sia del suo rivale, poi però deciderà di perdonarla e rafforzerà il suo amore per lei. Intanto, Yilmaz volterà pagina e sposerà Mujgan con cui costruirà una famiglia. Inoltre, una notizia devasterà Demir: sua madre Hunkar morirà improvvisamente…

Terra amara, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha e Sermin stanno facendo un giro in macchina, ma non tutto va nel verso giusto, infatti la loro auto si ferma per un guasto. Per fortuna in strada incontrano Yilmaz, che ha passato il compleanno di Zuleyha ricordando il loro amore e i moment in cui erano felice. Il giovane riesce a ripararla e le due possono ripartire. Successivamente, rientrata in villa Sermin racconta quanto accaduto a Hunkar, ma lo fa in modo tale da farle venire dei dubbi sulla fedeltà di Zuleyha a Demir. Difatti la serva modifica la realtà dei fatti, e Hunkar inizierà a preoccuparsi per il matrimonio di suo figlio.

Zuleyha finalmente si ribella a Demir, che sembra considerarla solo un oggetto da esibire, quindi si scaglia contro di lui. Intanto, Gaffur e Saniye, dopo il licenziamento, trovano il modo di tornare alla villa, senza che Demir sappia nulla. Inoltre Zuleyha si rende conto che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz, quelle che mandava quando lui era in prigione. Ciò potrebbe giustificare il suo comportamento freddo verso di lei: forse il suo amato ha pensato per tutto questo tempo di essere stato dimenticato. Zuleyha va su tutte le furie e decide di troncare una volta per tutte i suoi rapporti con Gulten, sentendosi tradita da colei che considerava un’amica.

