Terra amara non va in onda, perché?/ Spazio allo speciale TG5 per Elisabetta II

Terra amara non va in onda: ecco perché

Oggi, lunedì 12 settembre, Terra amara non va in onda. La soap opera turca lascia spazio alla diretta del TG5 che seguirà la cerimonia religiosa in omaggio alla regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 ottobre, nella Cattedrale di St Giles, a Edimburgo, dove il popolo scozzese potrà rendere l’ultimo saluto alla sovrana. Lo speciale “Addio Elisabetta, Regina per sempre” inizierà alle 15.15 e sarà condotto da Cesara Buonamici, che seguirà in diretta televisiva l’ultimo viaggio della sovrana. La diretta proseguirà fino all’inizio di Pomeriggio 5, per cui la soap Terra Amara non andrà in onda e tornerà domani, con la consueta programmazione. L’edizione straordinaria del TG5 dedicato alla Regina Elisabetta II causerà cambiamenti alla soap Un altro domani, solitamente in onda con due episodi, che oggi sarà trasmessa in versione “breve” con un solo episodio.

Terra amara non va in onda, anticipazioni prossima puntata

Terra amara tornerà in onda regolarmente domani, martedì 13 settembre, alle 16.25 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Hunkar costringe Sermin a chiedere scusa a Gulten, che aveva ingiustamente accusato di averle rubato i gioielli. Veli viene chiamato al cospetto di Akif il cieco. Yilmaz porta a casa sua Nazire, convalescente dopo l’attacco epilettico, il figlio, e Melek, che così potrà andare a scuola. Hunkar vorrebbe portare Saniye dal ginecologo non sapendo che le ha mentito riguardo alla sua gravidanza. Arriva il giorno del compleanno di Zuleyha: mentre la donna festeggia con Demir, che le regala un’automobile rossa, Yilmaz si lascia andare a una serie in tristi ricordi…

