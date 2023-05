Terra Amara oggi 6 maggio cambia orario: perchè?/ Puntata ridotta per lo speciale…

Terra Amata in versione ridotta oggi: ecco perchè

Lo Speciale Verissimo e Tg5 presentano: l’incoronazione di Carlo III che va in onda dalle 11 fino alle 15.45 cambia la programmazione del primo pomeriggio di canale 5. Mediaset ha deciso di raccontare nei minimi dettagli l’importante evento storico tagliando quelli che sono, ormai, degli appuntamenti fissi per i telespettatori. Salta, così, la puntata odierna di Beautiful che tornerà in onda domenica 7 maggio alle 14. Non salta, invece, l’appuntamento con Terra Amara anche se in versione ridotta. La soap opera turca che appassiona milioni di telespettatori dalla scorsa estate, solitamente, il sabato pomeriggio, fa compagnia al proprio pubblico con una puntata più corposa.

Oggi, però, non sarà così perchè il tempo a disposizione sarà più breve del solito. Al termine, dunque, della cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III, spazio a Terra Amara che andrà in onda fino alle 16.30 per poi lasciare spazio a Verissimo.

Terra Amara: quando torna il regolare appuntamento?

Terra Amara andrà in onda eccezionalmente con una puntata ridotta solo oggi, sabato 6 maggio. La soap opera turca le cui vicende sono sempre più avvincenti, infatti, tornerà in onda domenica 7 maggio, con una puntata lunga come accade solitamente. Con la fine, poi, della stagione di Uomini e Donne, la soap, ogni giorno, potrebbe essere trasmessa con una puntata più lunga del solito. Partita come un esperimento, esattamente come accaduto con tutte le altre soap opera che vengono trasmesse durante il periodo estivo, puntata dopo puntata, Terra amara ha convinto sempre di più il pubblico.

In attesa della puntata in onda domani, quella di oggi sarà una puntata importante in cui la matrona scoprirà l’intenzione di Züleyha di informare Yilmaz che Adnan è suo figlio, Riuscirà a fermarla o dovrà arrendersi alla volontà di Züleyha?

