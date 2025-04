Terra Lontana, film su Rete 4 diretto da Anthony Mann

Mercoledì 9 aprile 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, il film western dal titolo Terra Lontana. La pellicola è una produzione Universal Pictures del 1954 diretta da Anthony Mann, noto per avere realizzato il primo lungometraggio di genere western a favore dei nativi americani, ovvero Il passo del diavolo (1950).

La colonna sonora, invece, è frutto della collaborazione di quattro grandi compositori: Henry Mancini (che in quello stesso anno aveva collaborato con Mann anche a La storia di Glenn Miller), Hans J. Salter, Frank Skinner e Herman Stein.

Il protagonista è interpretato dall’attore James Stewart, con cui il regista ha lavorato in cinque lungometraggi a partire dal 1950 con Winchester ’73 fino al 1955 con L’uomo di Laramie.

Al suo fianco l’attrice statunitense Ruth Roman, diventata famosa nel 1949 per la sua interpretazione ne Il grande campione (con Kirk Douglas), e l’attrice di origini francesi Corinne Calvet, conosciuta dal pubblico italiano come protagonista de Le avventure di Giacomo Casanova (1955) di Steno.

Nel cast anche: Walter Brennan, John McIntire, Jay C. Flippen e Harry Morgan.

La trama del film Terra Lontana: la crudeltà del selvaggio west

Terra Lontana è ambientato all’inizio del XIX secolo, nel pieno della corsa all’oro. Uno scaltro cowboy di nome Jeff Webster, in cerca di un affare che gli permetta di diventare finalmente molto ricco, decide con un suo amico di condurre una mandria di bestiame fino in Canada con l’obiettivo di vendere gli esemplari ai cercatori d’oro che vivono in quelle terre e riuscire finalmente ad acquistare una proprietà terriera nello stato dello Utah.

Il viaggio è molto più complicato del previsto e, arrivati al confine, rischiano di essere imprigionati per la morte di due uomini che avevano tentato di rubare il loro bestiame, ma per fortuna riescono a dimostrare la loro innocenza. Nel frattempo i due vengono coinvolti dalla bella proprietaria del saloon del luogo che propone loro di accompagnarla presso la cittadina di Dawson City dove vorrebbe aprire un nuovo locale. Dopo non poche difficoltà, il trio riesce a raggiungere la meta, ma un nuovo scontro a fuoco provoca la morte della donna e del compagno di Webster: solo l’aiuto di quella che poi diventerà sua moglie gli permetterà di avere salva la vita.

