Terra lontana/ Trama e cast del film western in onda oggi 11 aprile su Rete 4

Terra lontana, film western diretto da Anthony Mann con James Stuart su Rete 4

Martedì 11 Aprile alle ore 16,45 va in onda su Rete 4 il film Terra Lontana, western del 1954 girato negli Stati Uniti d’America con la regia di Anthony Mann. Il film, prodotto dalla Universal Pictures, ha la colonna sonora di Henry Mancini, l’autore di Moon River. Nel cast, recitano insieme James Stewart, Ruth Roman, Corinne Calvet, Walter Brennan e John McIntire.

Un cast di attori da Oscar

Sul set di Terra Lontana recita James Stewart, candidato all’Oscar nel 1940 per il ruolo di Jefferson Smith nel film Mr. Smith va a Washington di Frank Capra; nella sua lunga filmografia, troviamo anche titoli come Scandalo a Filadelfia del 1940, diretto da George Cukor e Il Ritorno del Campione di Sam Wood, girato nel 1949. Negli anni Cinquanta Stewart è il protagonista de L’Uomo che Sapeva Troppo di Alfred Hitchcock (1956) accanto a Doris Day, mentre nel decennio successivo viene diretto da Robert Aldrich ne Il Volo della Fenice del 1966. Vinse l’Oscar alla carriera nel 1985.

Walter Brennan, classe 1894, vinse nel 1936 il primo premio Oscar dedicato al miglior attore non protagonista, per la sua interpretazione di Swan Bostrom nel film Ambizione di Howard Hawks, regista per il quale recitò anche ne Il Fiume Rosso (1948).

Ruth Roman esordì al cinema nel 1945 con un ruolo nella pellicola Jungle Queen diretta da Lews D. Collins, per poi comparire anche in diverse serie tv come L’Ora di Hitchcock, Tarzan e La Signora in Giallo.

Corinne Calvet viene diretta da Steno nel 1955 ne Le Avventure di Giacomo Casanova, mentre John McIntire recita in Giungla d’Asfalto nel 1950, per la regia di John Huston e in Winchetser ’73 ( del 1950) diretto da Anthony Mann, sul cui set aveva già incontrato il collega James Stewart.

Terra lontana, la trama del film

Siamo nel Klondike, verso la fine del XIX secolo, nel pieno del periodo della corsa all’oro, e Jeff Webster (James Stewart) col suo amico Ben Tatem (Walter Brennan) decidono di portare una mandria di bestiame in Canada, per venderne la carne ai cercatori d’oro e guadagnare così tutto il denaro necessario per comprare una fattoria nello Utah. Prima di lasciare il paese, i due amici devono vedersela, però, con i ladri di bestiame e con Gannon (John McIntire), sceriffo e giudice che fornisce viveri ai cercatori d’oro in Canada. Dopo aver perso la mandria, Webster e Tatem incontrano Rhonda (Ruth Roman), una donna che li aiuta e si unisce a loro per raggiungere il Canada del Nord, dove ha intenzione di aprire un Saloon a Dawson City. La donna si innamora di Webster, ma non è l’unica, infatti ad aiutare Jeff c’è anche la bella Renée (Corinne Calvet). Dopo aver recuperato la mandria, i nostri eroi fuggiranno verso il Canada, ma dovranno affrontare ancora tanti imprevisti, come l’inaspettato arrivo di Gannon a Dawson City…

