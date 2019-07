Terrance Miguel Hay è Padre Natura/ Ciao Darwin 7, video: la reazione del pubblico

Terrance Miguel Hay verrà ricordato di certo dal pubblico italiano come il Padre Natura di Ciao Darwin 7. Primo uomo a sostituire le modelle e colleghe che fino a quel momento hanno affrontato la gradinata, il giovane originario di Capo Verde non passa di certo inosservato agli occhi delle tante donne presenti in studio. La sfida Giovani Vs Mature del resto è quella più adatta per vedere Hay nelle vesti di Padre Natura e i telespettatori non dovranno fare affidamento solo ai propri ricordi per rievocare il suo ingresso a Ciao Darwin 7, visto che Canale 5 trasmetterà la replica di quella precisa puntata nella prima serata di oggi, sabato 27 luglio 2019. Questa volta è toccato alle donne scatenarsi al suo arrivo, vestito solo da un panno in stile Tarzan. “Sorry for the italian imbecille“, dice subito Paolo Bonolis nell’accoglierlo nella sua trasmissione e riferendosi al compagno di sempre Luca Laurenti, che per l’occasione ha indossato il costume da astronauta. Clicca qui per guardare il video di Terrence Miguel Hay.

Terrance Miguel Hay: Padre Natura sfila per per le Giovani

Terrance Miguel Hay ha dovuto affrontare una sfida imprevista a Ciao Darwin 7 e non parliamo del confronto con il pubblico, quanto il match silenzioso con Luca Laurenti. Come spesso accade nella trasmissione all’arrivo di Padre Natura, la storica spalla di Paolo Bonolis ha scelto di sfilare in passerella durante il Defilè per dimostrare tutto il proprio fascino. Sulle note di Somebody to love dei Queen, il modello capoverdiano si presenta con una vestaglietta rossa aperta che mette in risalto gli addominali. Laurenti invece opta per un completo con cravatta, ma per il Red Carpet virtuale non dimentica di indossare le scarpe con i tacchi. Rosse ovviamente, come si addice al clan delle Mature che cerca di valorizzare. In realtà l’intimo maschile, la categoria scelta, non mette in mostra i dettagli più scabrosi di Laurenti. Sceglie invece di puntare tutto sulle gambe, tornite e lucenti, prima di lanciarsi in un balletto con una delle ballerine del corpo di ballo. Hay invece gareggia per le Giovani e non esita a mettere in mostra pettorali e boxer, prima di tornare in posizione. Clicca qui per guardare il video di Terrance Miguel Hay e Luca Laurenti.

