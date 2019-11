Terrapiattisti, convegno a Milano con Diego Fusaro/ “Sole dista dalla Terra 5000 km”

Dagli attacchi a Papa Francesco alle teorie complottiste sullo sbarco sulla Luna, passando per la convinzione che la Terra non sia tonda: negli ultimi tempi si è spesso parlato del movimento dei Terrapiattisti, che oggi si riuniranno a Milano per un convegno con ospiti eccellenti. L’evento è in programma all’hotel The Hub e tra i relatori troviamo anche Diego Fusaro, che terrà due interventi: il primo a carattere storico (La cosmologia da Tolomeo a Copernico), il secondo a carattere politico (La Laocrazia, questa sconosciuta). Ma non solo: presente Agostino Favari per gli interventi “Dimostrazione: il Sole dista dalla Terra 5000 Km”, “Curvatura assente fra Civitavecchia e isola del Giglio” e “Viaggio in Antartide: lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte”, mentre Albino Galuppini parlerà di “Astronomia zetetica: il modello eliocentrico non corrisponde alla realtà”.

TERRAPIATTISMO, CONVEGNO OGGI A MILANO

«50 anni di inganni» è uno dei motti principali dei Terrapiattisti, che vogliono sfidare la scienza e dimostrare che in realtà la Terra sia piatta, nonostante le innumerevoli dimostrazioni di astronomi e scienziati. Ricordiamo che non sono mancate le prese di posizione nette nel corso degli anni, basti pensare ai sospetti su mappamondi e atlanti: a loro avviso, parliamo di strumenti di propaganda dell’ideologia dominante. Alla base delle loro ricerche il noto effetto Pac-Man, con i Terrapiattisti pronti a dimostrare di avere ragione grazie ad una crociera: il viaggio del secolo – ribattezzato Flat Earth Cruise – è in programma per il 2020 ed è organizzato dalla Feic (Flat Earth International Conference). Resta da valutare se si affideranno a Gps, ma c’è una sicurezza (in base alle loro teorie): non c’è il rischio di cadere nel precipizio, in quanto i ghiacci dell’Antartide fungono da barriera prima di arrivare al baratro…

