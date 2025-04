Vi siete mai chiesti dove abita la bella e carismatica conduttrice de La Volta Buona, Caterina Balivo? La sua casa è una gioia per gli occhi.

Caterina Balivo è senza dubbio una delle conduttrici più amate della sua generazione, dotata di una forte presenza scenica e di una grande empatia che nel suo programma La Volta Buona (in cui spesso in primo piano ci sono proprio i sentimenti e le emozioni degli ospiti) non manca mai di mettere in mostra.

Caterina ha costruito la sua quotidianità lontano dalla sua Napoli, città che le ha dato i natali, scegliendo Roma come città in cui vivere insieme al marito Guido Maria Brera e i due figli Guido Alberto e Cora. E lo ha fatto anche per motivi professionali, con ogni probabilità.

Nonostante le sue radici campane, Caterina non ha mai nascosto il suo amore per Roma. Come molti, la considera una città ricca di fascino e tutta da scoprire, capace di sorprendere ogni giorno con nuove bellezze e piccoli angoli di pace. La loro magnifica casa, situata nel cuore della capitale, è un perfetto equilibrio tra stile calore familiare e raffinatezza, con una vista mozzafiato sui tetti della città eterna 8e infatti dotata di un’ampia terrazza con vista panoramica). Ma diamo un’occhiata agli interni da urlo.

La dimora da sogno di Caterina Balivo nel cuore di Roma

Fin dalle prime immagini condivise sui social dalla conduttrice è chiaro che la loro casa romana non è solo uno spazio abitativo ma un luogo vissuto, dove ogni angolo sembra raccontare una storia. Ambienti ampi e luminosi fanno da padroni, una cornice perfetta della vita familiare dei Brera-Balivo.

Il salotto è uno degli ambienti che più colpisce per la sua sobria eleganza. I pavimenti grigi e i soffitti alti creano una sensazione di pienezza e danno ampio respiro. Gli arredi sono scelti con gusto minimalista e, come prevedibile, ricercato. Spiccano in particolar modo un divano chiaro con poltrona coordinata, un grande specchio in ottone e soprattutto la celebre libreria a forma di orso (“Joe” di Ibride Design), che ha in passato fatto molto discutere i fan online.

La sala da pranzo è invece dominata da un lungo tavolo di legno, circondato da sedie eleganti e illuminato da candelabri in ottone. Proprio qui Caterina ha spesso registrato i suoi contenuti personali per il web, trasformando il cuore della casa in un piccolo “studio”.

La cucina e la (romantica camera da letto)

Tra le stanze più amate dalla conduttrice c’è di sicuro la cucina. Proprio qui, lontana dai riflettori, Caterina ama preparare la colazione per i suoi familiari e concedersi qualche momento di relax. La cucina è senza dubbio funzionale, con mobili grigi dalle linee moderne e un angolo con tavolo e panchine che richiama l’intimità di una taverna di montagna.

Molto diverso, invece, l’arredo scelto per la zona notte, molto più sofisticato e delicato. Le pareti floreali si abbinano a un letto matrimoniale verde pastello, colori che riescono a trasmettere una gran serenità.

Il bagno padronale è un vero e proprio angolo di benessere, in cui troneggia una grande vasca da bagno freestanding in stile retrò. Questo è probabilmente il rifugio preferito di Caterina, dove può star sola con i suoi pensieri e rilassarsi immersa nell’acqua calda della grande vasca.

Durante i lunghi mesi di pandemia è stato proprio questo il luogo scelto dalla conduttrice per i momenti di relax, come testimoniato anche dai contenuti pubblicati sui social.