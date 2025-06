A Sussidiario TV per parlare delle terre rare, Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T Commodity. Eleonora Rossi incalza per noi l’ospite su una delle materie prime principali di molti settori, a cominciare da quello dell’automotive, e “preziosi” detenuti quasi totalmente dalla Cina. Per l’esperto, Pechino utilizza proprio il controllo delle terre rare come leva politica, al pari del gas per la Russia e del dollaro per gli Usa.

L’occidente e l’Europa – criticata fortemente da Terlizzi per questa dipendenza – stanno cercando di affrancarsi dal gigante asiatico con una produzione autonoma, un processo lungo ma che alla fine porterà ai suoi frutti.