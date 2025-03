SI APRONO OGGI I COLLOQUI TRA USA E RUSSIA PER LE TERRE RARE. INTANTO DA TRUMP….

Sono cominciati questa mattina i nuovi colloqui tra Usa e Russia per dirimere i prossimi investimenti e accordi eventuali sulle terre rare, tanto in Ucraina quanto in altre aree finora ancora non specificate dagli “sherpa” di Washington e Mosca: il tutto mentre poche ore prima dalla Casa Bianca il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump lanciava un monito non poco minaccioso nei confronti dell’omologo ucraino Zelensky, responsabile di ritardare la firma sull’accordo finale per le terre preziose e i minerali.

Sondaggio italiani e guerra: 40% tra Russia e Ucraina/ "La guerra rende l'Italia incerta, armi no per il 90%"

Tema al centro già dello scontro in mondovisione un mese fa, da cui poi si sono complicati i piani di una tregua parziale per la guerra in Ucraina, la bozza di accordo sulle terre rare presentate dagli Usa a Kiev è stato rivisto nelle ultime settimane e sostanzialmente accettato dagli emissari del Governo Zelensky nell’ultimo vertice in Arabia Saudita. Nell’ultima settimana però la firma non è giunta, anche perché dalla stessa Kiev sono state fatte notare modifiche che non convincono: in particolare, il controllo pressoché totale sui giacimenti di gas e petrolio, oltre dei materiali rari e preziosi, non viene visto di buon grado dal Governo ucraino.

DAZI USA & POLITICA/ Trump sta consegnando su un piatto d'argento l'Ue a Pechino

Da qui il messaggio durissimo giunto ieri dalla Casa Bianca, che fa il paio con il monito altrettanto netto nei confronti della Russia («sono molto arrabbiato con Putin per i mancati progressi sulla pace»): secondo Trump il Presidente Zelensky starebbe cercando all’ultimo di ritirarsi dall’accordo sulle terre rare. Le fonti americane così hanno riportato al tycoon tutti i dubbi e le perplessità che Kiev mostra ora sul rinnovato accordo presentato dagli Usa: del reto appena lo scorso venerdì era stato lo stesso Zelensky a sottolineare come le nuove proposte in arrivo dagli Stati Uniti dovevano essere valutate, dato che ora la bozza sulle terre rare «è un documento completamento diverso».

GUERRA IN MEDIO ORIENTE/ Gaza e Libano, Houthi e Iran: il doppio piano di Israele e Trump

IL MONITO DALLA CASA BIANCA PER ZELENSKY E LO STALLO DELLA TREGUA DI PACE

Secondo Kiev, il team di negoziatori inviati da Trump avrebbe modificato le soluzioni su terre rare e materiali preziosi, probabilmente dopo i colloqui con la Russia, e così ora è Zelensky ad essere più vicino alla non firma mentre appena qualche settimana fa era il Cremlino ad avanzare nette perplessità. In ultima analisi, per l’Ucraina il timore è che con questo nuovo accordo non vi sia alcuna garanzia di sicurezza per il Paese invaso tre anni fa dalle truppe russe: di fatto, lo stesso punto all’ordine del giorno anche sulle complicate trattative per la tregua sul campo.

Zelensky ha annunciato che l’Ucraina sarebbe pronta a rimborsare gli Usa qualora arrivasse un’assistenza futura, tra armi e aiuti militari, con le terre rare che rientrerebbero in questo tipo di accordo: di contro però, ha anche sottolineato come gli aiuti americani non siano un “debito” per l’intera sui minerali. Lo scenario è nettamente complesso, non aiutato dal “sibillino” messaggio lanciato da Mosca negli scorsi giorni dall’ex Presidente russo Medvedev, «se il “pazzo” di Kiev non firma questo invitante accordo sulle terre rare farà la fine di Mussolini».

Con toni meno minacciosi, ma pur sempre molto duri, Trump nel suo briefing ieri sera dalla Casa Bianca ha allertato Kiev circa la potenziale mancata firma sull’accordo per i minerali: qualora infatti non arrivasse a buon termine la trattativa, «l’Ucraina potrebbe avere grossi problemi in futuro». Non solo, è sempre dalla Presidenza americana che giunge la conferma come Kiev non potrà sedersi all’interno della Nato, ma «questo Zelensky lo capisce bene».

In attesa di capire i colloqui con la Russia a cosa porteranno sul tema terre rare, resta il monito scagliato contro Mosca nel riferire della pazienza a termine americana sui colloqui di pace, «se non si arriva alla tregua siamo pronti a nuovi dazi e sanzioni», tuona Trump. Dal Cremlino per ora tutto tace, anche se i media russi avrebbero oggi “censurato” il termine “arrabbiato” usato dal Presidente americano nei confronti dell’omologo russo.