DOPO LA LITE, ZELENSKY CI RIPROVA: “PRONTI A FIRMARE L’ACCORDO SULLE TERRE RARE”

Se riavvolgiamo il nastro un attimo e torniamo alla sera di venerdì 28 febbraio scorso, dopo la clamorosa lite in diretta mondiale nello Studio Ovale della Casa Bianca, pensare che Zelensky appena tre giorni dopo potesse affermare di essere pronto a firmare l’accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti, nessuno vi avrebbe creduto. Ma il mondo geopolitico degli anni Venti va così, liti pazzeschi, guerre, scontri, minacce, ma anche dietrofront altrettanti clamorosi: ed è proprio un tentativo di marcia indietro che arriva da Londra con l’annuncio del Presidente ucraino al termine del vertice sulla sicurezza presieduto dal Premier inglese Starmer, alla presenza di mezzo Occidente.

Pur non entrando nello specifico di quanto avvenuto alla Casa Bianca appena tre giorni fa (ma limitandosi a sottolineare quanto il formato del dialogo in pubblico non fosse adatto alla situazione, ndr), Zelensky si dice pronto a firmare l’accordo sulle terre rare e minerali presenti in Ucraina. E a firmarlo direttamente con il Presidente Trump: dopo una crisi diplomatica che coinvolge a lungo spettro Usa, Ucraina, Uk e UE – con inevitabile “soddisfazione“ della Russia nel vedere i propri nemici litigare tra loro – se si arrivasse davvero ad una firma sulle terre rare, che era poi l’obiettivo n.1 della visita ufficiale di Zelensky alla Casa Bianca, si potrebbe realmente provare a passare oltre lo scontro e aprire nuovamente il tavolo verso i negoziati di pace.

Il fatto messo in campo dal Governo di Kiev, ovvero il via libera all’accordo economico sulle terre rare viene però frenato in queste ore dalle dichiarazioni del Segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent: intervistato dalla CBS nella notte americana, l’esponente del Governo Trump si dice sorpreso dalle dichiarazioni di Zelensky, visto che appena venerdì scorso il “banco” è saltato proprio sull’iniziale accordo non accettato da Kiev in merito alle terre rare presenti sul territorio. La proposta dell’Amministrazione Trump era quella di tenere assieme nel pacchetto l’accordo sulle terre rare e, in cambio, la sottoscrizione del piano Usa per negoziare con la Russia la fine della guerra in Ucraina. Per Bessent ora è impossibile trovare l’accordo economico senza prima l’ok all’accordo di pace: «Zelensky ha scelto di far saltare tutto», accusa il Segretario al Tesoro.

ZELENSKY, TRUMP E IL CAOS GENERALE (NON SOLO SULLE TERRE RARE)

In effetti, se da un lato Zelensky conferma la volontà di siglare il patto sulle terre rare con gli Stati Uniti, al contempo richiede che vi siano garanzie di sicurezza per l’intera Ucraina, con una pace giusta e duratura e che non porti ad alcun riconoscimento dei territori occupati da Mosca dall’inizio dell’invasione nel Donbass. La “sponda” trovata da Zelensky nel vertice di Londra, con Francia e UK che si dicono pronti al piano di pace “alternativo” da discutere con Trump, avrebbe convinto Kiev a confermare il quadro economico sulle terre rare attendendo invece sviluppi sui negoziati di pace.

La frenata della Casa Bianca fa invece intendere come la trattativa sia tutt’altro che semplice da portare a casa, specie dopo lo scontro e le accuse lanciate da Zelensky in casa del, teoricamente, principale alleato in questi tre anni di guerra contro la Russia: la tregua di un mese proposta da Macron e Starmer viene valutata da Zelensky che però non ha fatto sapere di essere d’accordo o meno con i leader europei. Il Presidente ucraino non chiede scusa a Trump ma riconosce comunque la centralità strategica degli Stati Uniti per portare a termine il conflitto infinito ad est dell’Europa: ha però aggiunto da Londra che il rapporto con il presidente americano può essere tranquillamente salvato, e che comprende la necessità che si cerchi il dialogo con Putin.

Anche qui un parziale cambio di rotta che potrebbe essere frutto dei “consigli” giunti a Londra dai vari leader internazionali, specie Meloni, Starmer e il Segretario della NATO Rutte. Resta il caos, la strada verso la fine della guerra rimane molto lunga e il tema delle terre rare proseguirò ad incrociarsi con il più delicato piano di aiuti che dagli Usa potrebbe essere sospeso verso Kiev già nelle prossime settimane. Secondo il New York Times, oggi Trump dovrebbe discutere con il Segretario di Stato Rubio e il ministro della Difesa Hegseth proprio su eventuali misure per la sospensione o addirittura l’annullamento completo degli aiuti militari a Kiev.