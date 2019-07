Terremoti Filippine, magnitudo 5.4 e 5.9/ Ultime scosse, 8 morti e 60 feriti

Panico nelle Filippine a causa di due violenti scosse di terremoto avvenute nelle scorse ore. In base alle ultime indiscrezioni riportate dai principali organi di informazione online, a cominciare dal quotidiani Repubblica, il doppio sisma sarebbe avvenuto nella notte appena passata, quella fra venerdì 26 e sabato 27 luglio, precisamente nel nord della nazione, provocando panico e distruzione, e soprattutto causando morti e feriti. Stando a quanto emerso i due terremoti sarebbero stati registrati dai sismografi a distanza ravvicinata, nella provincia di Batanes, dove si trovano alcune isole facenti parti di un piccolo gruppo al largo di Luzon che è anche l’isola più grande delle Filippine. Scene di panico e di puro terrore in quella zona del mondo, dove gli abitanti, presi alla sprovvista, sono fuggiti dalle proprie abitazioni in piena notte, ma alcuni di essi non ce l’avrebbero fatta. Secondo quanto specificato all’agenzia Afp da parte del sindaco del comune di Itbayat, nella provincia di Batanes, vi sarebbero otto persone morte, mentre i feriti sarebbero almeno una sessantina.

TERREMOTO OGGI NELLE FILIPPINE, MAGNITUDO 5.4 E 5.9

Numeri che potrebbero variare nel corso delle ore, dopo che la situazione emergenziale sarà più chiara. A confermare la gravità della situazione, le immagini trasmesse in queste ultime ore dai media filippini, che mostrano edifici crollati e arterie interrotte a causa delle profonde crepe creatisi nel terreno. Le scosse, in base alle ultime rilevazioni, sarebbero state precisamente di magnitudo 5.4 e 5.9 gradi, come rilevato dall’Usgs, l’American Institute of Geophysics, l’equivalente del nostro Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non sono stati invece specificati al momento i dettagli riguardanti l’epicentro ne tanto meno l’ipocentro dei due sisma, la loro profondità. L’unica nota “positiva” in questa vicenda è che le autorità non hanno diramato alcun allarme tsunami. Le Filippine non sono nuove a terremoti, basti pensare infatti che lo scorso 22 aprile si era verificata una forte scossa a Gutad, sempre sull’isola di Luzon, che aveva provocato undici morti.

